Real Madrid vs. Getafe se enfrentan por LaLiga. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Real Madrid vs. Getafe se enfrentan por LaLiga. (Diseño: Christian Marlow / Depor)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 9 de . ¿En qué canales ver la transmisión? Para seguir este partido, deberás conectarte a la señal DSports (DIRECTV y DGO) si estás en Latinoamérica, mientras que desde España se verá por Movistar Plus y DAZN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el domingo 19 de octubre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España) y se disputará en el Coliseum (Getafe, España). Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Real Madrid vs. Getafe juegan por LaLiga. (Video: ESPN)
Real Madrid vs. Getafe juegan por LaLiga. (Video: ESPN)

TAGS RELACIONADOS