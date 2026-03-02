Gol de Martín Satriano para el 1-0 del Getafe vs. Real Madrid. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Martín Satriano para el 1-0 del Getafe vs. Real Madrid. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

Faltando pocos minutos para que finalizara el primer tiempo del encuentro, , con una espectacular volea, anotó un golazo para darle la ventaja al en su visita al . El delantero uruguayo sorprendió a la defensa merengue con un potente remate fuera del área, imposible para Thibaut Courtois, desatando la euforia en el banquillo visitante. Con este tanto, los ‘Azulones’ se fueron al descanso con una ventaja clave ante un cuadro merengue que necesita la victoria para no ceder terreno en la tabla ante el FC Barcelona.

