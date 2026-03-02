Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Silencia el Bernabéu! Golazo de Martín Satriano para poner el 1-0 del Getafe contra el Real Madrid
Faltando pocos minutos para que finalizara el primer tiempo del encuentro, Martín Satriano, con una espectacular volea, anotó un golazo para darle la ventaja al Getafe en su visita al Real Madrid. El delantero uruguayo sorprendió a la defensa merengue con un potente remate fuera del área, imposible para Thibaut Courtois, desatando la euforia en el banquillo visitante. Con este tanto, los ‘Azulones’ se fueron al descanso con una ventaja clave ante un cuadro merengue que necesita la victoria para no ceder terreno en la tabla ante el FC Barcelona.