Real Madrid vs. Girona chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 12 de LaLiga Santander 2022/23. El compromiso se disputará este domingo 30 de octubre desde las 10:30 a.m. (horario de Perú y Colombia, mientras que a las 5:30 p.m. de España) en el estadio Santiago Bernabéu. Luego de la derrota ante el RB Leipzig por la Champions League, los dirigidos por Carlo Ancelotti necesitan una victoria para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del fútbol español. Los visitantes, por su parte, están comprometidos con el descenso, así que hasta un empate sería el resultado soñado para ellos. Sigue la transmisión del partido vía ESPN, Star Plus, DAZN, Movistar LaLiga y el minuto a minuto de la web de Depor.

Entrenamiento del Real Madrid previo al duelo ante el Girona por LaLiga Santander. (Video: Real Madrid)

Real Madrid vs. Girona: posibles alineaciones

Real Madrid : Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos / Marco Asensio, Luka Modric; Fede Valverde, Vinícius Jr., Karim Benzema.

: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos / Marco Asensio, Luka Modric; Fede Valverde, Vinícius Jr., Karim Benzema. Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Santiago Bueno, David López, Bernardo Espinosa / Christian Stuani, Miguel Gutiérrez; Oriol Romeu, Aleix García, Yangel Herrera; Rodrigo Riquelme, Taty Castellanos.





