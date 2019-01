La reveladora y polémica respuesta de Isco a Sergio Ramos en el Real Madrid

La polémica vuelve a reinar en la capital de España. En la previa del Real Madrid vs. Girona, Isco provocó una ola de comentarios en redes sociales luego de una respuesta en una publicación en la cuenta de Instagram de Sergio Ramos. El zaguero colgó una foto en su red social y el mediocampista, habitual suplente en el esquema de Santiago Solari, no tardó en responderle, como muestra de la situación vive en el cuadro madridista.



Sergio Ramos colgó una foto en Instagram de la que ha resultado como protagonista Isco Alarcón. El capitán subió una imagen suya pensativo y escribió: "Grandes retos por delante. Vamos a por ello". Sin embargo, su mensaje quedó en segundo plano tras la aparición del mediocampista que suena en varios equipos de Europa en los últimos días.



Llegó Isco y escribió: "¿Te has enterado de que no nos hablamos? Lo que se entera uno por ahí". El malagueño acompañó el comentario con dos iconos encogidos de hombros, como respuesta a una información en la que se decía que ambos jugadores blancos no se hablaban. Isco y Ramos habrán conversado después de aquella situación, pero lo que vemos en redes sociales en estos momentos no es solo un mal momento, es una realidad del caso.



Real Madrid recibe de local al Girona en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. El enfrentamiento se disputará en el Santiago Bernabéu, por lo que el cuadro del ‘Indiecito’ se encuentra obligado a sumar de a tres puntos en su partido como local.



