Real Madrid vs. Girona: chocan en el Bernabéu por fecha 24 de la Liga Santander 2019

Real Madrid vs. Girona EN VIVO: se enfrentarán este domingo ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream vía DirecTV en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 24 de la Liga Santander 2019. Este choque de los dirigidos por Santiago Solari está programado para que empiece a las 6:00 a.m. hora peruana, 5:00 a.m. en México y 12:00 p.m. en España (transmisión Bein Sports).

La 'Casa Blanca' está en una buena racha que tratará de prolongar frente al elenco visitante. El conjunto espera mantener el desempeño hasta los dos clásicos consecutivos que se le vienen contra Barcelona. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en LaLiga Santander.

Tras disputar con éxito el choque de ida por los octavos de Champions League ante Ajax, Real Madrid solo debe concentrarse en LaLiga donde ha remontado posiciones y ahora se encuentra segundo a solo seis puntos del líder 'Barza'. es por ello que ante Girona no puede parpadear si no quiere complicar sus chances de pelear el título de la Primera División española.

Real Madrid vs. Girona: horarios en el mundo

Perú: 6:00 a.m.

Colombia: 6:00 a.m.

Ecuador: 6:00 a.m.

México: 5:00 a.m.

Argentina: 8:00 a.m.

Chile: 8:00 a.m.

España: 12:00 p.m.

En Real Madrid pondrán lo mejor de su plantel para prolongar a ocho su racha de partidos sin perder en el que solo obtuvieron un empate (ante Barcelona por la semifinal de la Copa) y luego todos fueron triunfos, incluyendo el choque ante Girona por el torneo alterno español en el que los rojiblancos quedaron eliminados en cuartos de final.

Es por ese último antecedente entre Madrid vs. Girona, que el equipo del uruguayo Christian Stuani quiere cobrarse revancha. Es el partido perfecto para cortar la mala racha del cuadro de Eusebio que no sabe de triunfos desde noviembre del año pasado y que registra cinco derrotas consecutivas que lo han dejado a un punto de la zona de descenso.

El encuentro de los blancos ante Girona será uno de los platos fuertes de esta jornada liguera por lo que puede ofrecer el cuadro visitante que ya ha sabido complicar a los grandes de España. El momento no es el mejor, pero seguro querrán limpiarse la cara ante el cuadro de Solari.

Real Madrid vs. Girona: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Marcelo, Odriozola, Ramos, Nacho; Casenmiro, Ceballos, Kroos; Lucas Vásquez, Vinicius Juniors y Benzema.



Girona: Bono; Alcalá, Ramalho, Porro, J. García; A. García, B. García, Pere Pons; Portu y Stuani.