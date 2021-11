Real Madrid vs. Granada EN VIVO: canales y a qué hora ver partido vía ESPN por LaLiga 2021

Continúa el fútbol de España con Real Madrid vs. Granada, que se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 21 de noviembre de 2021 en el marco de la fecha 15 de LaLiga Santander. El partido, a disputarse en el estadio Nuevo Los Cármenes, se jugará desde las 10:15 de la mañana (hora peruana y seis más en España), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2, STAR Plus y Sky Sports. Mientras que Movistar Partidazo y LaLiga TV BAR son las señales encargadas para la correspondiente televisación en España. Revisa aquí la lista de horarios y canales.

El brasileño Rodrygo Goes y Mariano Díaz son las dos novedades en la convocatoria de Carlo Ancelotti para la visita del Real Madrid al Granada, encuentro que se pierde por una gastroenteritis el belga Eden Hazard y para el que son baja por lesión el galés Gareth Bale, el uruguayo Fede Valverde y Dani Ceballos.

Dos semanas después, el Real Madrid recupera el pulso liguero con su visita al Nuevo Los Cármenes sin poder recuperar a Bale, que reapareció y se lesionó con su selección. Siguen en la enfermería Fede Valverde, a un paso de regresar a la dinámica de grupo según anunció Ancelotti, y Dani Ceballos.

Real Madrid vs. Granada: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 10:15 ESPN 2, STAR Plus Colombia 10:15 ESPN 2, STAR Plus Ecuador 10:15 ESPN 2, STAR Plus Argentina 12:15 ESPN 2, STAR Plus Chile 12:15 ESPN 2, STAR Plus Uruguay 12:15 ESPN 2, STAR Plus México 11:15 SKY Sports España 16:15 Movistar LaLiga, LaLiga TV BAR

En la previa del partido, el técnico italiano Carlo Ancelotti criticó el actual calendario futbolístico, que, afirmó, provoca numerosas lesiones en los jugadores y afecta al juego de los equipos, y, sin pronunciarse sobre si la solución es la Superliga que defiende su presidente, Florentino Pérez, pidió cambios.

“La dinámica del fútbol actual no es buena, tenemos que cambiarlo. Con la Superliga o con otra cosa, no sé, no soy el más indicado para decirlo, pero sé que esta dinámica no está bien. Son demasiados partidos, muchas lesiones y baja la calidad del fútbol. No puedes poner el mejor equipo ni jugar a la intensidad que quieres. Esto tiene que cambiar”, señaló.

“No es la primera vez que tenemos que jugar muchos partidos. Sin sentido, no lo sé, pero está claro que es demasiado. Lo está diciendo todo el mundo, los jugadores, los clubes, los entrenadores... tiene que cambiar. La dinámica actual del fútbol no está bien, ojalá cambie con sentido, no sin él”, añadió.

Tras perder a gran parte de su plantilla para los partidos con sus selecciones y con la mirada puesta en ir recuperando lesionados, Ancelotti admitió que sus futbolistas llegan “cargados” a la visita al Granada con la que el Real Madrid retoma el pulso liguero.

“Es normal que lleguemos así, pero estoy bastante contento. Vuelve Rodrygo mañana y la próxima semana Fede Valverde. Esperamos pronto a Hazard. El equipo físicamente está bastante bien, ojalá lo hagamos bien hasta Navidad porque tenemos partidos muy importantes en Liga y tenemos que arreglar el grupo en ‘Champions’. Son partidos que van a costar físicamente y también mentalmente”, auguró.

El técnico madridista, pese a todo, ve a su equipo en buena línea: “Después del último parón el equipo ha mejorado, hemos encontrado más continuidad en el juego y los resultados. Tenemos confianza y una buena dinámica. Tengo mucha fe y confianza de que lo vamos a hacer bien”.





