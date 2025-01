Real Madrid y Las Palmas se enfrenta por la fecha 20 de La Liga en España en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Para seguir la transmisión completa de este partido debes conectarte a la señal de D Sports o a su plataforma de streaming de D GO, disponible en su plataforma de paga para dispositivos móviles, PC o TV. En caso no cuentes con este servicio puedes seguir todas las incidencias por la web de Depor. Este evento está pactado para iniciar este domingo 19 de enero a las 10:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Los merengues vienen de avanzar en la Copa del Rey, al superar en la prórroga a Celta de Vigo, mientras que el equipo de la isla cayó ante Getafe y quiere alejarse de la zona de descenso.

