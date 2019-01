¡Para qué te dije! La increíble chance que falló el Leganés ante el Real Madrid [VIDEO]

Es para no creerlo. Puede que el danés Braithwaite tenía la marca de los jugadores del Madrid en medio de su disparo, pero esas chances son para marcarlas. A los 25 minutos del Real Madrid vs. Leganés por los octavos de final de la Copa del Rey , el delantero de la visita no pudo vencer la valla de Keylor Navas, portero que regresa a la titularidad con los blancos.



Braithwaite se lamentó, fue la única posibilidad de gol que tuvieron los de Leganés en los primeros 45 minutos y no pudieron concretar. A veces pasa, pero contra los grandes te toca definir las chances que uno tiene de cara al arco. No queda de otra.



Real Madrid vuelve a la acción tres días después de sufrir un golpe duro en la Liga Santander: derrota por 2-0 frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. La caída alejó a los madridistas de los primeros lugares del torneo y complica sus aspiraciones por ser campeón esta temporada.



Santiago Solari y sus dirigidos tienen la posibilidad de mejorar la imagen -dejada el último domingo- ante sus aficionados en el partido de ida por la Copa del Rey. Por lesiones o para dar descanso a algunos elementos, los 'blancos' presentan variantes en el equipo titular para medirse al Leganés.