"No puede estar jugando al golf": el deporte señalado como responsable de la lesiones de Gareth Bale

Gareth Bale vuelve a estar en el ojo de la tormenta. El galés es señalado desde la temporada pasada en el Real Madrid. Sus pocas ganas de ser parte del equipo generaron desazón en los fanáticos que llegaron a realizar pitidos cada vez que toca el balón en el Santiago Bernabéu. No la pasada bien y esto se extendió hasta el mercado de verano.

Zinedine Zidane sorprendía con declaraciones revelando que el jugador "no estaba en sus planes" por lo que ya estaba buscando nuevo equipo. Nadie pudo ofertar el dinero que exigía el cuadro blanco y Bale se tuvo que quedar, pero las críticas continúan llegando.

El ex Tottenham quedó descartado para el partido ante Leganés. Viajó a Londres con el permiso del técnico francés pero dejó una declaración que terminó por dar la vuelta al mundo: "No sé quién es el primer ministro británico. No estoy interesado. Sólo sigo el golf, eso es todo".

El fanatismo de Bale con el deporte de los palos y hoyos es conocido. Siempre se le ha visto jugándolo. Pero ha sido avisado que si está lesionado, no puede realizar dicha actividad física.

En conversación con 'El Larguero' de la Cadena SER, el conocido traumatólogo, Pedro Luis Ripoll, cree que una de las principales causas de las dolencia de Gareth es su gusto por el golf.

“Si una persona está con la baja médica y está jugando al golf está cometiendo una gravísima infracción que puede ser sancionada en una inspección de trabajo” , dijo el doctor.



“Una persona con una baja médica no puede estar jugando al golf. Si está jugando al golf con el conocimiento de los servicios médicos del Real Madrid, máximo respeto al club. Si no es así, en principio es una actividad que no está indicada para un futbolista profesional” , añadió.

Finalmente, comentó que “los futbolistas están sometidos a regímenes internos, donde tienen prohibido salir a ciertas horas, practicar deportes de riesgo, incluso opinar sobre ciertas cosas”.

Gareth Bale está lesionado desde hace dos semanas y no estará ante Leganés.

¿Más problemas para Bale?

Bale regresó este mismo martes a España. Sobre las 9 de la noche (hora local), el extremo de 30 años apareció en el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, pero tuvo un feo gesto que, desde luego, la prensa madrileña no ha pasado por alto.

El futbolista no quiso responder a ninguna de las preguntas que le hicieron. Es más, pasó raudo con sus audífonos escuchando música, y ni atendió a dos niños que se le acercaron por una foto. Desde la puerta por la que apareció, el jugador del Real Madrid recorrió el pasillo hasta el párking del módulo E con rostro serio mientras hablaba por teléfono



