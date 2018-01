Una especie de maldición persigue a Jesús Vallejo. El central del Real Madrid partió como titular ante Leganés por la Copa del Rey ; sin embargo, apenas en el primer cuarto de hora del encuentro, se echó al gramado, se tomó la parte trasera del muslo derecho y pidió su cambio.

"Me he roto, me he roto", gritó Vallejo y de inmediato ingresó Nacho en su reemplazo. El central del Madrid, quien llegó a la 'Casa Blanca' esta temporada procedente del Eintracht Frankfurt, se lesionó en una acción defensiva en la que se exigió para llegar a un balón que luego cedió a Kiko Casilla. Acto seguido, continuó con la carrera pero de inmediato se llevó la mano al muslo.



La Copa del Rey no le viene nada bien a Vallejo. Recordemos que fue precisamente en este torneo que logró su debut oficial ante Fuenlabrada por la ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, pero en ese mismo juego se fue expulsado.



Finalmente, Zidane decidió darle la titularidad nuevamente luego de varios encuentros que tuvo que ver desde el banquillo, pero la mala suerte lo persigue y ahora tendrá que esperar a ver exactamente qué tan grave es su lesión.