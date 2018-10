Un jugada en donde todo el tridente del Real Madrid la tocó para el gol del Marcelo. En el segundo tiempo del Real Madrid vs. Levante, el equipo de Julen Lopetegui vio el descuento en los pies del lateral brasileño. Primero fue un centro de Lucas, luego Gareth Bale la pivoteó de cabeza, después la tomó Karim Benzema y asistió al centro para que Marcelo definiera con la pierna derecha y haga creer en la remontada a los hinchas del Madrid.



El partido es como si fuera una pesadilla para los madridistas. En su casa, en el Santiago Bernabéu, los fanáticos han visto como el Levante ha marcado dos goles. En cambio, ¿el Real Madrid? Recién para el segundo tiempo pudo cortar un maleficio de más de siete horas sin marcas un gol. Insólito todo lo que se ha observado en LaLiga Santander.



Pese al gol, y tal como comentan los narradores en España, el técnico vasco del Madrid tiene los días contados como técnico del equipo. Su alineación no resuelve los partidos y no encuentra un estilo de juego que explote el rendimiento de sus jugadores.



Luego de este cotejo, Real Madrid se verá las caras ante Viktoria Plzen por la Champions League y luego visitará al Barcelona en el Estadio Camp Nou.