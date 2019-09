Tendrás que madrugar: horarios y canales del Real Madrid vs Levante por LaLiga Santander 2019 | GUÍA TV

Real Madrid y Levante se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 14 de septiembre por fecha 4 de Liga Santander 2019 en partido que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu de la localidad de Madrid (España). El partido está programado para las 6 de la mañana (hora peruana y 01:00 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Sky Sports y beIN Sports para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Real Madrid y Levante.



El belga Eden Hazard, fichaje estrella del Real Madrid para esta temporada, hará su debut oficial este sábado tras superar una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo, en su primer envite para dejar atrás la larga sombra del portugués Cristiano Ronaldo.



Real Madrid vs Levante: horarios y canales del partido por Liga Santander 2019

Perú 6:00 a.m.

Ecuador 6:00 a.m.

Colombia 6:00 a.m.

México 6:00 a.m.

Bolivia 7:00 a.m.

Paraguay 7:00 a.m.

Chile 7:00 a.m.

Venezuela 7:00 a.m.

Argentina 8:00 a.m.

Uruguay 8:00 a.m.

Brasil 8:00 a.m.

España 1:00 p.m

Acaba de arrancar LaLiga, pero el Real Madrid ya tiene necesidades. Un solo triunfo en tres jornadas ya abren una distancia de cuatro puntos con el líder, el Atlético de Madrid, y debe corregir uno de los grandes males de la pasada temporada, su debilidad como local. No inició bien su tarea, con un empate ante el Real Valladolid, incapaz de plasmar su dominio en goles.



La plaga de lesiones que sufre el Real Madrid tiene de baja a Marco Asensio e Isco junto a Valverde y Modric, más la ausencia por sanción de Gareth Bale, expulsado en Villarreal tras firmar goles salvadores. Zidane recompondrá su equipo y pensará en los condicionantes del estreno en Liga de Campeones ante el PSG.



Ese partido se lo perderán por sanción Sergio Ramos y Nacho, que se perfilan como la pareja de centrales titular ante el Levante con descanso para Varane. El estreno como titular de Militao llegará en competición europea.



Junto al debut de Hazard, aparece entre las opciones que maneja Zidane en su 4-4-2 jugar con Lucas Vázquez y un James recuperado en las bandas. Menos opciones tiene Vinicius.



El Levante se planta en el Santiago Bernabéu con el recuerdo del histórico triunfo de hace un año y después de haber encadenado dos victorias consecutivas en LaLiga justo antes de llegar al parón por los encuentros internacionales.



El entrenador del Levante, Paco Lopez, no tiene ninguna baja por lesión para este partido, salvo la que arrastra de la pasada temporada del defensa Róber Pier, y ha dejado fuera de la lista de convocados a Toño García, Hernani e Iván López. Además, el entrenador valenciano puede contar con el delantero Borja Mayoral, a pesar de estar cedido por el Real Madrid, al no haber una cláusula en el contrato que lo impida.

