Barça le jugó sucio a Messi: compró a Griezmann sabiendo que Neymar quería volver, según 'El Chiringuito'

Lionel Messi reconoció el último jueves en una entrevista con 'Sport' que quiso a Neymar de vuelta en el FC Barcelona. Sin embargo, pese a los deseos del mejor jugador del mundo, el club azulgrana no fichó al brasileño y quizá nunca tuvo intención de hacerlo ya que Antoine Griezmann parecía ser la única prioridad de la pasada ventana del mercado de pases.



Según 'El Chiringuito', la institución 'blaugrana' se enteró gracias a Messi de las intenciones de Neymar por volver a Camp Nou. El argentino comunicó que el crack del PSG estaba arrepentido, que quería volver. No obstante, para ese entones, el Barça ya tenía un compromiso con Griezmann y decidió ejecutarlo.



"Esto empieza cuando el Barza tiene que ejecutar ese compromiso con Griezmann. Es en ese momento cuando el Barza sabe que Neymar quiere ir al Barza porque Messi se lo transmite. Le dice: 'Oye, Neymar está como loco por ir al Barza', pero el club decide ejecutar el compromiso que tenía con Griezmann", dijo el periodista Quim Domenech en el programa deportivo español.



Pese a que el Barcelona sabía que las chances de sacar a Neymar del PSG eran pocas, decidió intentarlo para no quedar mal con Messi. Sin embargo, la directiva 'Culé' ya no contaba con el dinero para convencer a los parisinos de vender al brasileño.



"La verdad que me hubiese encantado que viniese Neymar. Sinceramente no sé si el 'Barza' hizo todo lo posible para su retorno, pero es cierto que negociar con PSG no es nada fácil en estos momentos", dijo Messi a 'Sport', poniendo los esfuerzos que hizo el club catalán para contratar al crack sudamericano.

