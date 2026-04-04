Desde el Estadio de Son Moix, vs. jugaron por , en el duelo válido por la trigésima jornada. ¿Dónde pasaron el partido? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estuvo disponible en DSports, canal que se pudo ver por DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. Si estuviste en España, pudiste verlo por Movistar LaLiga, mientras que ESPN Deporte contó con los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó el sábado 4 de marzo desde las 9:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

Tras ganar el derbi ante el Atlético de Madrid, Real Madrid busca derrotar al Mallorca. (Video: Real Madrid)
Tras ganar el derbi ante el Atlético de Madrid, Real Madrid busca derrotar al Mallorca. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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