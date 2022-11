Justo cuando el Real Madrid había conseguido ponerse en ventaja por primera vez en el partido gracias al gol de Eder Militão, el Rayo Vallecano no se amilanó ante el complicado contexto y siguió buscando el arco de Thibaut Courtois. Así, pues, el 2-2 marcado por Álvaro García no sorprendió a nadie.

Luego de que el balón se fuera de un lugar a otro tras una serie de rebotes, este le llegó a los pies del mediocampista español y no dudó ni un segundo en rematar con violencia ante el portero belga. ¿Los defensores del Madrid? Desconcertados por la situación.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no viene realizando un gran juego, pues en ningún momento han sido superiores a sus rivales. Al contrario, cada ataque que reciben deja la sensación de que están cerca de sufrir un nuevo gol en contra.

🔥 ¡¡PARTIDAZO!! Tremendo remate de Álvaro para el 2-2 de Rayo Vallecano ante Real Madrid.



— DSports (@DSports) November 7, 2022

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: previa del partido

Un Rayo Vallecano al alza pone a prueba la mejoría del Real Madrid, que reaccionó en la Champions League a su primer bache del curso, y debe explotar su poderío como visitante, con pleno de triunfos en seis salidas, para recuperar el liderato de LaLiga Santander.

La presión antes del parón por el Mundial de Qatar, la sentirá el Real Madrid en las dos últimas jornadas. El triunfo del Barcelona ante el Almería obliga a los madridistas a vencer en Vallecas si quieren mantener su situación de privilegio en el mes y medio que se detiene la competición doméstica. Una situación que se espera se repita en la jornada intersemanal, con los de Xavi visitando dos días antes El Sadar.

Carlo Ancelotti nuevamente no podrá contar Karim Benzema. Se perderá el francés su sexto partido de Liga en apenas trece jornadas, sin confianza por las molestias musculares que no termina de curar y la sombra de la sospecha por la cercanía de un Mundial que nadie se quiere perder. Reapareció unos minutos ante el Celtic en la Liga de Campeones, después de tres partidos de baja y cuando bajó la exigencia de un partido sentenciado. Pero no tendrá continuidad.





