Las cosas no andan bien para Karim Benzema, pues desde que comenzó la temporada no ha podido tener la continuidad que esperaba y cada vez más giran las dudas sobre su estado físico de cara al Mundial Qatar 2022. Esta vez, falta de la confirmación oficial del Real Madrid, no estaría ante el Rayo Vallecano y se perdería –por octava vez en lo que va del curso– un nuevo partido de LaLiga Santander.

Para nadie es un secreto que el francés es importante en el esquema ofensivo de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el italiano ya no puede sentirse seguro de contar o no con él debido a sus constantes problemas musculares, los cuales han evitado que sea inicialista en casi una decena de compromisos, ya sea por el torneo local o la Champions League.

Si bien había regresado en el duelo ante el Celtic por la ‘Orejona’, donde ingresó por Vinicius Júnior, esa pequeña luz de esperanza de una posible recuperación se desvaneció este fin de semana. Sucede que, según informa ‘AS’, Benzema no salió al entrenamiento del domingo y prácticamente está descartado para el cruce ante el Rayo Vallecano por la jornada 13 tras seguir sufriendo de molestias musculares.

El panorama ha ido cambiando paulatinamente, pues el galo se entrenó con normalidad el día viernes y nada hacía presagiar que aún sentía molestias. La primera mala señal se dio el sábado, ya que no entrenó a la par con sus compañeros y solo hizo trabajo de gimnasio y siguió su rehabilitación con el fisioterapeuta.

Los problemas musculares no dejan en paz a Karim Benzema. (Foto: Getty Images)

Hablando porcentualmente, Karim Benzema se ha perdido el 42% de los partidos del Real Madrid en lo que va de la temporada. Han sido ocho de diecinueve y no sabe a poco, si tomamos en cuenta lo importante que fue para los ‘Merengues’ en el pasado curso, donde ganaron LaLiga Santander y la Champions League, siendo él la figura excluyente.

De momento, Rodrygo seguirá siendo la principal carga de gol de Ancelotti para el duelo en Vallecas. Aunque no es Benzema y sus características son menos cerebrales, el delantero brasileño ya ha demostrado que tiene la capacidad para aparecer en contextos de máxima exigencia. En LaLiga ya marcó cuatro goles, mientras que en la Champions lleva tres. Por ahora, el puesto de Karim está bien cubierto.





