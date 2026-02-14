vs. se miden en el compromiso correspondiente a la fecha 24 del . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por Movistar y su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España se ve por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 14 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Previa Real Madrid vs. Real Sociedad. (Video: DSports)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

