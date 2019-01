¡Real crisis! El gol de Ruben Pardo que enmudeció el Bernabéu en LaLiga [VIDEO]

Una crisis en el Bernabéu. Ni con Lopetegui ni con Solari. No hay solución, el equipo continúa perdiendo y sin hilvanar un buen juego. En el Real Madrid vs. Real Sociedad , Ruben Pardo puso 2-0 para agravar la crisis de resultados del cuadro madridista en LaLiga. El primer gol silenció el Bernabéu, el segundo sacó a todos sus asientos. Faltan solo los pañuelos.



Pese a varios intentos en el partido de parte de Benzema, Vinicius Junior y compañía, fue la Real Sociedad que golpeó por segunda vez en el partido. Golazo. Centro desde la banda y cabezazo de Pardo para que Thibaut Courtois no tenga oportunidad en el arco. Golazo. Y derrota para el ‘Indiecito’, que pierde terreno sobre el Barcelona.



Hasta antes de este duelo, el Real Madrid se encontraba en el quinto puesto de la tabla de posiciones de LaLiga con 37 puntos, a siete del líder Barcelona luego de un empate 2-2 ante el Villarreal en la Cerámica. Y la Real Sociedad, por su parte, viene de tres derrotas consecutivas y se encuentra comprometida con la zona del descenso. Duelo de necesitados en el Bernabéu.



Cabe recordar que el conjunto de Real Madrid, bajo el mando del argentino Santiago Solari, no pudo contar para este duelo ante Real Sociedad con el galés Gareth Bale. Y es que el atacante 'merengue' volvió a sentirse del sóleo y está pendiente de evaluación.