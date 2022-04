Unas declaraciones de Xavi Hernández provocaron diversas repercusiones. Antes de la eliminación sufrida frente a Eintracht Frankfurt, el español aseguró: “El Barça es el club más difícil y exigente del mundo. Tenemos la obligación de ganar y de jugar bien. No nos vale con hacerlo en el minuto 90 y por 1-0″. Esa valoración fue interpretada como un recado para el Real Madrid por las complicaciones para dejar fuera a Chelsea de la Champions League.

Entonces, en la antesala del Real Madrid vs. Sevilla por la jornada 32 de LaLiga Santander, Carlo Ancelotti fue cuestionado sobre el discurso que su colega dio hace unos días. En ese sentido, el estratega italiano, de amplia experiencia en los banquillos y en las ruedas de prensa, también emitió opinión.

“Me gustaría contestar con una pregunta: ¿Qué es jugar bien? Aquí cada uno tiene su opinión”, inició ‘Carletto. “La mía es que jugar bien es hacerlo bien cuando tienes el balón y cuando no. Puedes hacer una defensa espectacular, pero eso no significa que estés jugando bien, porque si luego con el balón no haces lo que necesitas, no estás jugando bien. Y viceversa, si atacas bien pero no defiendes igual, no estás jugando bien”, prosiguió.

En la misma línea, el técnico de la ‘Casa Blanca’ profundizó sobre cómo siente el juego. “El fútbol es atacar y defender. Y un equipo juega bien cuando es capaz de atacar y defender bien, sea con un bloque bajo, medio o una presión alta. Para mí esto es el fútbol y nadie me va a hacer cambiar de idea”, sostuvo.

Luego, Ancelotti graficó lo explicado tomando como referencia el cruce entre Pep Guardiola y Diego Simeone de esta semana en la Liga de Campeones. “Por ejemplo, ante el Manchester City, el Atlético de Madrid defendió muy bien, luego se puede debatir si con el balón podría haber hecho más, pero su defensa fue muy buena”, aseveró.

En el cierre, Carlo admitió que, considerando los diferentes contextos que vive cada club, todos los equipos poseen sus complicaciones a partir de los objetivos que se plantean en el arranque de las temporadas. De esa manera, Ancelotti respondió completamente al preparador de los azulgranas.

“Xavi tiene su opinión, los equipos son todos difíciles de entrenar, nuestro trabajo no es fácil. Cada uno tiene su exigencia. Ganar títulos, jugar bien, evitar el descenso. Entrenar es complicado. El más difícil no sé cuál es, sé que entrenar es difícil, pero al mismo tiempo un trabajo que nos gusta hacer”, sentenció.





