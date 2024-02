Desde el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. Sevilla se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 26 de LaLiga. El duelo se jugará este domingo 25 de febrero, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). El encuentro será especial para Sergio Ramos. El veterano central del Sevilla vuelve al Santiago Bernabéu, donde jugó 16 temporadas desde 2005 a 2021. La transmisión estará a cargo de la señal de DSPORTS (DIRECTV) y DIRECTV Go para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. ¡No te lo puedes perder!

Entrenamiento de Real Madrid, previo al duelo ante Sevilla. (Video: Real Madrid)

Real Madrid vs. Sevilla: probables alineaciones

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Nacho, Mendy; Modric, Fede Valverde, Kroos, Brahim; Rodrygo y Vinicius.

Lunin; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Nacho, Mendy; Modric, Fede Valverde, Kroos, Brahim; Rodrygo y Vinicius. Sevilla: Nyland; Jesús Navas, Badé, Sergio Ramos, Kike Salas, Jesús Vázquez; Oliver Torres, Soumané, Sow; Isaac y En Nesyri.