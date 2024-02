Real Madrid vs. Sevilla se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 25 de febrero por la jornada 26 de LaLiga de España. El duelo, que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, está pactado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora peruana, 9:00 p.m. en España) y será transmitido a través de DSports (DIRECTV) para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la mejor previa, así como el minuto a minuto y las incidencias del partido.

La ‘Casa Blanca’ llega a este partido tras igualar 1-1 con Rayo Vallecano en el Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid). El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se puso arriba en el marcador con un gol de Joselu en el primer tiempo, pero el combinado local encontró el empate por medio de Raúl de Tomas, quien marcó desde el punto penal.

De esta forma, Real Madrid llegó a los 62 puntos y se mantiene en la primera posición de la tabla, sacándole seis unidades de ventaja al Girona y ocho al FC Barcelona. Eso sí, no puede seguir tropezando porque perdería la ventaja que tiene y, además, en un par de jornadas se viene una nueva edición del clásico español, que será de vida o muerte para ambos.

Antes de enfrentar al Sevilla, el club ‘blanco’ recibió una mala noticia: Joselu no llegaría a tiempo para la cita del domingo. Hasta el viernes no ha podido trabajar con el equipo. En la mañana de ese día, se quedó en el gimnasio por tercer día consecutivo. Por otro lado, la buena noticia es que Rudiger si entrenó con el resto de sus compañeros.

Sevilla, por su parte, llega a este compromiso tras igualar sin goles con Valencia en el Estadio de Mestalla (Valencia). Con este empate, los sevillistas acumularon 24 puntos y se ubican en la 15 posición de la tabla. A pesar de que se han alejado de la zona de descenso (están 7 puntos arriba del número 18), no pueden relajarse si desean estar tranquilos en el tramo final de la temporada.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Sevilla?

Real Madrid vs. Sevilla se miden por la fecha 26 de LaLiga de España. El partido se jugará el domingo 25 de febrero desde las 3:00 pm, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Sevilla?

Real Madrid vs. Sevilla será transmitido a través de las señales de DSports (DIRECTV) y DTV GO para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Real Madrid vs. Sevilla: ¿dónde se juega?





