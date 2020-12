Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que “nunca” se ha sentido “intocable” en el equipo blanco, ni en su etapa de jugador ni ahora como entrenador, y aseguró que se siente “fuerte” para corregir la mala situación del equipo, mostrando una fe ciega en sus jugadores.

“Nunca he pensado que soy intocable, ni de jugador, entrenador ni como persona. Cada uno está para algo aquí y yo voy a vivirlo hasta el último día”, aseguró en una rueda de prensa previa al último entrenamiento antes de medirse al Sevilla.

“Ya he pasado en el pasado por momentos complicados y siempre ha sido difícil. Ahora lo es, pero me siento fuerte para intentar encontrar soluciones. Mis jugadores me van a dar la oportunidad de hacerlo firmando un buen partido ante un gran rival”, añadió.

Zidane es entrenador de Real Madrid desde marzo del 2019. (Foto: AFP)

Real Madrid no gana en LaLiga hace tres fechas y un tropiezo más agravaría la crisis deportiva del club. Si bien el francés es toda una leyenda dentro de la institución, el presidente Florentino Pérez no toleraría un fracaso como despedirse del título liguero en diciembre o quedar fuera de la próxima ronda de la Champions.

“Una derrota estrepitosa en Sevilla haría que el club se replanteara la continuidad de Zinedine Zidane”, apuntaba el miércoles ‘El Chiringuito’ sobre el plan de los altos mandos del Real Madrid en caso el equipo sufra otra caída en Andalucía.

Zidane tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y muchas veces ha recibido un espaldarazo público del presidente del Real Madrid. Sin embargo, los malos resultados empiezan a preocupar a todos. De momento, el francés ha descartado renunciar al cargo.





