Como es de costumbre, Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del partido que sostendrá el Real Madrid ante Valencia por LaLiga. El equipo ‘che’ llega al encuentro con Voro como nuevo entrenador y el italiano ha querido normalizar el hecho de despedir a un DT, tras ser consultado por la destitución de Gatusso, y explicó por qué ocurre este hecho. Incluso, mencionó al Pep Guardiola como ejemplo entre risas.

“Cuando se cambia a un entrenador se hace no solo por sus errores, sino para cambiar una dinámica negativa y también para meter más responsabilidad sobre los jugadores. Mañana el Valencia estará súper motivado”, detalló el estratega del Madrid.

Acto seguido, Ancelotti ha dejó claro el hecho de ser destituido no tiene que sorprenderles a ninguno y nombró a Guardiola, quien nunca ha sido cesado: “Creo que para un entrenador el hecho de ser echado es una parte de nuestro trabajo. No hay en el mundo un entrenador que no hayan echado. Creo que el único es Guardiola. Si Pep sigue entrenando, llegará un día en que lo echarán (risas). A mí me han echado en todos los sitios del mundo y todavía estoy aquí (risas), hay cosas mucho peores”

Por otro lado, Carlo se refirió al apretado calendario que afrontará Real Madrid en la temporada, la cual se comprimió a causa del Mundial Qatar 2022, y si bien no buscó excusarse, quiso plantear un panorama sobre cómo se vivió y se vive este período.

“No tiramos ninguna competición, este club no tira competiciones ni ningún partido. Dosificar a los jugadores es importante porque el calendario es increíble. Aquí no se para. ¿Por qué? LaLiga quiere hacer lo suyo, la RFEF quiere hacer lo suyo, la UEFA quiere hacer lo suyo, la FIFA quiere hacer lo suyo... quienes lo pagan son los jugadores”.

En la misma línea, el estratega del conjunto blanco sugirió una idea que difícilmente pudiera ponerse en práctica. “Habría que parar y pensar en los jugadores. Si se cansan los jugadores, aquí cerramos. Es un tema muy serio el del calendario. A los jugadores les gusta jugar partidos, pero hay un límite en todo y creo que este límite se está superando. Entre todos hay que hacer algo para evitar esto”, opinó.

Para finalizar, el ex Milan hizo referencia a la distancia que le lleva su clásico rival en la cima de La Liga. “Con cinco puntos de desventaja, bien no estamos, siempre se puede hacer mejor. Está mucho mejor Barcelona respecto al año pasado. No sé si son muchos o pocos puntos; sí sé que tenemos confianza de que vamos a luchar hasta el final”, analizó.

