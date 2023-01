PSG atraviesa un momento incierto en la Ligue 1 de Francia: no ha podido sumar de a tres puntos en sus últimos dos partidos (perdió ante Rennes (1-0) y empató (1-1) de local en el Parque de los Príncipes frente a Reims) y las críticas no se han hecho esperar, al punto que muchos consideran que Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé no deberían jugar juntos, ya que ninguno defiende y crean un desequilibrio en el equipo.

En ese sentido, Christophe Galtier, quien sabe que necesita dar un nuevo giro a su equipo y regresar al camino del triunfo, habló durante la conferencia de prensa de este martes, en la víspera del partido contra el Montpellier, y respondió a los medios sobre si marginaría a alguno de ellos para nivelar su juego en el campo.

“Tenemos a tres jugadores increíblemente fuertes en el aspecto ofensivo, creo que han marcado 55 goles y han dado 34 asistencias desde el comienzo de la competición. ¿Privarse de uno de ellos para tener más equilibrio? Es un error”. manifestó el DT previo al choque del miércoles por la Ligue 1.

Asimismo, Galtier reconoció que el nivel del equipo “no es bueno” y apeló otra vez “el equilibrio” para recuperar la mejor versión del PSG. “El nivel actual del equipo es insuficiente, sobre todo en términos de juego. ¿Urgencia? Debemos rápidamente encontrar un nivel de juego bastante más elevado. Tenemos ahora un mes de febrero muy cargado, con encuentros de eliminación directa. Enero no fue bueno. Trabajamos ahora para remediarlo”.

Por otro lado, el entrenador de 56 años se animó en confirmar las especulaciones en torno a Ziyech, a pesar que PSG aún no ha llegado a un acuerdo con los ‘Bleus’: “El club trabaja para ficharlo ahora mismo, pero en el momento en el que les estoy hablando, es jugador del Chelsea”, reconoció. El marroquí podría llegar antes del final de mercado por una cesión que no incluiría, a priori, opción de compra.

¿Cuándo juega PSG?

Luego del sabor amargó que le dejó Reims en el Parque de los Príncipes: le igualó el partido en los descuentos, PSG volverá a la acción este miércoles por la fecha 21 de la Ligue 1, donde es líder con tres puntos de diferencia sobre el Lens (45 puntos). El compromiso se jugará a partir de las 3:00 de la tarde (hora peruana).





