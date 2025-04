Real Madrid vs. Valencia juegan este sábado 5 de abril desde las 9:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; con seis horas más en España), en duelo válido por la fecha 30 de LaLiga en España. A continuación conocerás todos los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza. Recuerda que este encuentro tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu (Barcelona, España).

Real Madrid recibe al Valencia en un partido que marcará el encuentro número 30 para ambos equipos en LaLiga. El conjunto de Carlo Ancelotti, segundo en la tabla a tres puntos del Barcelona, afronta el duelo en plena exigencia competitiva: tras la intensa semifinal de Copa frente a la Real Sociedad -que se definió en el alargue- y con la vista puesta en el viaje a Londres para disputar la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Arsenal de Inglaterra

Para el Valencia, que llega con las bajas de los sancionados Luis Rioja, Gayà y Foulquier, el partido llega en un momento en el que empieza a ver de lejos la zona de descenso, donde ha pasado gran parte de la temporada. El equipo de Corberán se presenta en Madrid con una racha inédita: dos empates y dos victorias consecutivas, algo que no lograba desde enero de 2024.

En el lado del Madrid, el partido llega marcado por los problemas en el arco. ‘Carletto’ Ancelotti se ve obligado a recurrir a la cantera debido a las molestias físicas que sufren Thibaut Courtois y Andriy Lunin. En caso Lunin no pueda ser de la partida, la portería será defendida por Fran González, quien haría su estreno en el primer equipo.

Probables alineaciones

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Modric; Vinicius, Mbappé y Rodrygo.

Valencia: Mamardashvili; Aaarons, Mosquera, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez; Barrenechea, Javi Guerra, Almeida, Diego López; Sadiq.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Valencia?

El partido entre Real Madrid vs. Valencia se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Valencia?

El compromiso entre Real Madrid vs. Valencia está programado para este sábado 29 de marzo a las 9:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:15 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m.; y en España a las 4:15 p.m.

