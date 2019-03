¡No se ve nada! El apagón en el estadio de Zorrilla para el Real Madrid vs. Valladolid

Puede ser el último partido de Solari. A una hora del inicio del Real Madrid vs. Valladolid en un duelo válido por LaLiga, el recinto de Zorrilla se quedó sin luz. Afortunadamente, las luces volvieron a los 15 minutos para que el encuentro pueda jugarse con total normalidad. Santiago Solari se juega la vida con los madridistas, una derrota hará que su continuidad se acabe este lunes, en un corto periplo como técnico del Real Madrid en la presente temporada.



Real Madrid atraviesa el momento más difícil del año. Fuera de la Champions, Liga y Copa y con un entrenador que dirige ante Valladolid su último partido como DT del equipo blanco. Aunque Solari no se ha querido despedir sin antes criticar sin piedad a sus jugadores.



La debacle del Real Madrid en el Bernabéu, con doble derrota ante Barcelona en Copa del Rey y LaLiga Santander, más la goleada encajada ante Ajax en Champions League, impulsó lo que se veía venir desde el inicio de curso. La irregularidad sentenció a un equipo que inicia en Valladolid su penitencia.



Tras 12 jornadas de castigo, alejado de la pelea por el título y con la obligación de no relajarse para no ver peligrar puesto de Champions League en la clasificación. Un momento en el que Santiago Solari en la cuerda floja y con la opción de ser destituido el lunes, apela al orgullo de jugadores y señala a algunos que dijo "no han estado a la altura del escudo".