Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo han reconocido la FIFA, con The Best y France Football con el Balón de Oro. Sin embargo, el crack del Real Madrid no atraviesa su mejor momento y ha quedado demostrado en el primer tiempo que ha hecho ante el Villarreal.



En el partido de la fecha 19 de la Liga Santander , Cristiano Ronaldo se mostró como el jugador más participativo, el que más buscó el gol ante el 'Submarino'. Pese a la voluntad que puso no pudo abrir el marcador y una de sus chances de gol es de la que más están hablando en redes sociales.



Conoce un poco más de Cristiano Ronaldo, figura del Real Madrid.

Y es que cuando corrían los 29 minutos del partido, el máximo goleador en la historia del Real Madrid recibió un pase de Modric, quedó solo ante el portero Asenjo, pero una mala definición hizo que el balón se pierda cerca del palo derecho del arco del Villarreal.



Dos minutos más tarde, Cristiano Ronaldo volvió a tener otra chance clara para marcar. Esta vez, su remate choco en la lateral del arco del Villarreal. Con estas dos claras chances de gol, Real Madrid se fue con el 0-0 en el primer tiempo.