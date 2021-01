Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey al caer (2-1) ante el sorprendente Alcoyano, escuadra que actualmente milita en la Segunda B de España (Tercera División). El cuadro de Zinedine Zidane dejó serias dudas, debido a que acabó jugando con un buen número de titulares el encuentro en los 16avos de final del torneo.

Como si fuera poco, el elenco merengue no pudo aprovechar su hombre de más en el campo de juego, generando la desesperación del plantel entero al momento de encajar el tanto que, a la postre, significaría la derrota para uno de los cuadros más populares de España.

Antes del cotejo entre Real Madrid y Alcoyano, la dirigencia merengue se comunicó con la del novato elenco que iba a ser su rival en la Copa del Rey para poder tramitar un obsequio de camisetas de sus jugadores hacia los oponentes de turno, sin pensar que iban a ser eliminados por el modesto equipo.

“Se pusieron en contacto con nosotros para que eligiéramos camisetas y la semana pasada nuestro director deportivo vino con una lista y nos dijo que le dijéramos nuestras peticiones. Yo me pedí la de Kroos, pero cuando me fui a casa y lo comenté con mi familia, mi hijo de 8 años me dijo: ‘No papá, Kroos no, Modric’. Así que tuve que llamar a mi director deportivo para cambiar la Kroos por la de Modric. El viernes nos la van a dar”, detalló Julián Cerdá Vicente en diálogo con El Larguero.

Orgulloso de sus pupilos

El entrenador del Alcoyano, Vicente Parras, se mostró “muy feliz” por haber eliminado al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (2-1) y aseguró que este miércoles vio a sus jugadores “volar” para poder apear al 13 veces campeón de Europa.

“Era algo parecido a lo que habíamos imaginado en el mejor de los ideales. Sabíamos que íbamos a sufrir pero también sabíamos que íbamos a ser capaces de mantenernos vivos si aprovechábamos las que teníamos. Esta noche he visto a mi equipo volar”, añadió el técnico del modesto club alicantino de Segunda División B tras el encuentro.





