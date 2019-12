A lo largo de su historia, el Real Madrid ha tenido jugadores que pudieron dejar una huella imborrable en el club. Sin embargo, la falta de profesionalismo terminó por hundirlos en el olvido. Uno de ellos es Roberto Soldado, que hoy, con 34 años encima, lamenta las malas decisiones que tomó como futbolista del club merengue.

En entrevista con ‘The Guardian’, el ahora delantero del Granada afirmó que vivió una etapa de inmadurez en Valdebebas. Mentalmente, no estaba listo para jugar al lado de los ‘Galácticos’. Y lejos de imitar su ejemplo, se dejó influenciar por personas que no debía.

“Era un niñato. Había jugadores como Figo, Zidane o Raúl que eran muy profesionales, pero yo miraba a otros, seguí lo que no tenía que haber seguido. Tienes que ser responsable por ti mismo, saber lo que está bien y lo que no, dónde están los límites. Yo salía pensando que era más grande que Beckham", dijo Soldado.

“No estaba mentalmente preparado, es duro. Me hubiera gustado tener la oportunidad de jugar en ese Real Madrid al 100%, ahora miro atrás y pienso que era un niñato, alguien debía haberme cogido y haberme dado una bofetada”, agregó.

Roberto Soldado (Getty)

Soldado, un amigo de la noche

Roberto Soldado careció de profesionalismo en el Real Madrid. A pesar de saber que tenía entrenamiento en Valvedebebas la mañana siguiente, el delantero español siempre estaba disponible para tomarse unas copas. Siempre.

“Pesaba siete kilos más que ahora, veo fotos y me avergüenza. No me cuidaba, comía muchísimo. Ahora veo fotos y pienso que cómo iba a jugar con los Galácticos con ese estado de forma", dijo.

"Si me hubiera cuidado más y hubiera tenido madurez, quizás podía haber tenido más oportunidades. Esa idea se te queda en la cabeza. Si me dabas una copa de vino, me la bebía, y si estábamos hablando y a gusto, me tomaba otra. Con 17 o 18 años, si alguien decía de salir a beber algo a la 1 de la mañana, yo era el primero que estaba listo para salir”, finalizó.

