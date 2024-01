La victoria del Real Madrid sobre el Almería, por 3-2 en el marco de la fecha 21 de LaLiga de España, ha dejado una estela de controversia que parece no tener fin. El ajustado resultado en el Santiago Bernabéu estuvo marcado por decisiones arbitrales y la intervención del VAR en tres ocasiones cruciales que permitieron la remontada del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. La polémica ha traspasado las fronteras del terreno de juego, llegando a las redes sociales y generando reacciones candentes tanto de los implicados como de observadores externos.

El Almería, directamente afectado por las decisiones arbitrales, ha optado por la ironía en sus redes sociales para expresar su descontento. No solo el club andaluz se ha manifestado, sino también su entrenador, Gaizka Garitano, quien no dudó en señalar en la rueda de prensa postpartido que “todo el mundo había visto lo que había pasado”.

La controversia ha alcanzado incluso al mundo del entretenimiento, y así lo evidencia la pregunta realizada al actor Darko Peric, conocido por interpretar a Helsinki en la exitosa serie La Casa de Papel. En un encuentro con un periodista de Mundo Deportivo, se le consultó si había sido llamado para participar en el supuesto “atraco” ocurrido en el Santiago Bernabéu.

“No, no me llamaron, pero sí he oído que ha pasado algo”, respondió entre risas el actor serbio, quien asistía como invitado a la gala anual del diario Mundo Deportivo. La comparación humorística entre el polémico partido y los atracos ficticios de La Casa de Papel añade un toque peculiar a la narrativa que rodea a esta controversia futbolística.

La analogía entre un atraco en el Santiago Bernabéu y las tramas de la famosa serie no solo ha generado risas, sino que también refleja el tono irónico que ha adoptado el público ante las circunstancias. Mientras algunos encuentran similitudes entre la tensión ficticia de la ficción televisiva y la realidad deportiva, otros continúan exigiendo respuestas sobre las decisiones arbitrales que han desatado la polémica.





La curiosa respuesta de Helsinki sobre el Real Madrid vs. Almería.





¿Cuáles fueron las polémicas del Real Madrid vs. Almería?





En el minuto 56, se desató la primera controversia durante el partido, con el Almería liderando 0-2. El Madrid anotó un gol desde el punto de penalti gracias a Jude Bellingham, después de que el árbitro considerara una mano dentro del área del defensor Kaiky. A pesar de que Joselu parecía haber desequilibrado a Kaiky al rematar con la cabeza, este aspecto no fue tenido en cuenta en la revisión del videoarbitraje.

A los 62′, ocurrió la segunda situación controvertida. Sergio Arribas anotó el gol que hubiera sido el 1-3, después de concluir un contragolpe del Almería. Sin embargo, Hernández Maeso, arbitro principal del campo, tras la intervención del VAR, lo anuló al considerar que Lopy había golpeado con el brazo en la cara de Bellingham al comienzo de la jugada.

La tercera decisión polémica del árbitro en el partido entre los madridistas y los almeriensistas ocurrió en el 66′, cuando se produjo un gol de Vinícius Júnior. Las imágenes no mostraron de manera concluyente si el gol fue con el hombro o el brazo, lo que generó dudas. El árbitro inicialmente lo anuló, pero posteriormente lo validó después de una verificación en el VAR.





El gol de Vinicius Junior para el 2-2 de Real Madrid vs. Almería. (Video: ESPN)





Real Madrid vs. Almería: cuándo vuelven a jugar





Tras el encuentro ante los andaluces en el Santiago Bernabéu, el equipo de Carlo Ancelotti se alista para enfrentar a U.D. Las Palmas. El partido está programado para este sábado 27 enero a las 10:15 de la mañana (hora peruana y colombiana) en el Estadio de Gran Canaria con la transmisión de DSports (DIRECTV).

En cuanto al Almería, el equipo de Gaizka Garitano se verá las caras frente al Alavés en el marco de la fecha 22 de LaLiga. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Juego de los Mediterráneos este viernes 26 de enero desde las 3 de la tarde (hora peruana y colombiana) vía STAR Plus en América Latina.





