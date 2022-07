El principal interesado en que el Real Madrid haga una campaña tan espectacular como la del 2021-22, en la que ganó LaLiga y la Champions League, es Carlo Ancelotti. Desde el banquillo, el técnico italiano busca lo mejor para la plantilla merengue, razón por la que no deja de insistir en la llegada de un volante que tiene en la mira hace mucho tiempo. El presidente Florentino Pérez pensó que el italiano se había resignado a que no iría a Valdebebas. Sin embargo, según prensa española, ‘Carletto’ no se rinde y sigue esperanzado en tener bajo sus órdenes a Fabián Ruíz.

El volante español del Napoli es un viejo anhelo que el DT del Real Madrid quiere en su equipo. A pesar de que sobran jugadores en el puesto, para italiano nunca está de más contar con un mediocampista más, sobre todo cuando vienen varias competencias para el 2022-23, apunta el diario Don Balón de España.

La situación de Fabián en el exequipo de Diego Armando Maradona refleja que existe un vínculo hasta mediados de 2023. Es decir, si el club de la Serie A quiere sacar una buena tajada por el volante español, el momento de venderlo es el verano de este año. De lo contrario, podría verlo partir gratis a final de su contrato.

Fabián Ruíz tiene contrato con el Napoli hasta mediados de 2023. (Foto: Getty)

El extécnico del AC Milan, PSG, entre otros, conoce de sobra las condiciones de Fabián en el mediocampo y cree que podría ‘explotarlas’ en el Real Madrid. De hecho, fue el italiano quien recomendó el fichaje del español al Napoli hace unos años, cuando el futbolista de Los Palacios y Villafranca militaba en el Betis.

No se trata de la primera vez que Ancelotti pide a Fabián para el Real Madrid. Apenas pisó Valdebebas, a mediados del año pasado, el técnico italiano recomendó su fichaje. Sin embargo, en la dirección deportiva del club ‘Vikingo’ ya tenían otros planes para reforzar la plantilla: Eduardo Camavinga.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Fabián Ruíz, nacido el 3 de marzo de 1996, se encuentra valorizado en 55 millones de euros. El también internacional con España puede actuar como mediocentro ofensivo o pivote.





¿Cuáles son los fichajes de verano de Real Madrid 2022?





Hasta el momento, Real Madrid suma dos fichajes oficiales para el próximo curso. El primero es Antonio Rüdiger, quien llegó desde el Chelsea como jugador libre. El alemán ha firmado contrato hasta el 2026 y ganará 10 millones de euros por año. Jugaría de central, desplazando a Alaba a la banda.

Otro jugador que refuerza al Madrid para la siguiente temporada es Aurélien Tchouaméni. Por 80 millones de euros, más otros 20 en variables, el francés llegó desde el AS Mónaco para convertirse en el próximo reemplazante de Casemiro. El futuro del catorce veces campeón de Europa ya está en marcha.





