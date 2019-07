Lo saca de la banda: Zidane cambiaría su sistema de juego para 'engreir' a Eden Hazard

Si bien se trató de un amistoso y además fue el primero de la pretemporada, la derrota ante el Bayern Munich por la International Champions Cup dejó varias conclusiones para Zinedine Zidane; la más importante, Eden Hazard no puede jugar por la banda izquierda. El belga casi pasó desapercibido ante los alemanes y el francés se estaría planteando cambiar de sistema para aprovechar al máximo al gran fichaje de Florentino Pérez de la temporada.

Ya lo había advertido el propio mediocampista días antes de su primer partido como madridista: " Soy ese tipo de jugadores que si no tienes libertad, juego mal. Es mejor que pare y me vaya al banco de suplentes". Y eso precisamente fue lo que ocurrió en Houston, el belga no rindió en toda su plenitud.



Pero, ¿dónde juega mejor Hazard? En el Chelsea, en la temporada pasada, una de sus mejores como jugador 'Blue', alineó como el clásico 'enganche' detrás del centrodelantero; aunque en algunos casos también jugó de 'falso 9'.



Así, Zidane apostaría porque el 'Duque' haga dupla en ataque con Karim Benzema, y para eso tendría que cambiar su clásico 4-3-3, para pasar a usar un 4-2-3-1. Incluso podría elegir un 4-4-2 con un 'rombo' en el mediocampo.

En la primera alternativa (4-2-3-1), Hazard jugaría detrás de Benzema, acompañado por las bandas por Vinicius Junior y Marco Asensio. Por lo que uno de los 'sacrificados' sería uno de los tres del medio: Casemiro, Kroos o Modric.



Mientras que en el segundo sistema (4-4-2), Zidane apostaría por un 'rombo', con Casemiro como 'ancla', Kroos y Modric a los lados y Hazard de 'enganche'. Benzema se mantiene de '9' y estaría acompañado en el ataque por Vinicius Junior.

