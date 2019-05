"Real Madrid no tiene idea del fútbol táctico y técnico": durísima crítica a Zidane [VIDEO]

Este Real Madrid de la temporada 2018-19 en España que está por terminar ha sido uno de los peores en los últimos años. Desde la llegada de Julen Lopetegui, el equipo merengue perdió puntos y fue humillado ante Barcelona en Camp Nou (5-1). Luego vino Santiago Solari, con quien el panorama fue el mismo y más adelante regresó Zinedine Zidane , pero pese a ello el equipo no ha levantado cabeza.

El pasado fin de semana, Real Madrid cayó 3-1 a manos de la Real Sociedad en Anoeta y la derrota de los dirigidos por Zinedine Zidane provocó duras críticas de parte de Hugo 'Loco' Gatti', ex portero de la Selección de Argentina y quien actualmente se desempeña como panelista del programado El Chiringuito.

"Si Zidane no hizo nada cuando el Madrid ganó (Champions). Sigue siendo lo mismo. No tiene idea del fútbol táctico y técnico. Tuvo ese ángel de Cristiano y Sergio Ramos y ganó todo por eso, pero no tiene fútbol. Intenta salir jugando y no puede. Lo esperan atrás, le contragolpean y ganan", fue lo que dijo en la última edición el cita programa español.

Esto fue lo que le dije el Loco Gatti a Zinedine Zidane. (Video: El Chiringuito)

Asimismo, mencionó que si sigue en lo mismo, 'Zizou' va a durar poco en su segunda etapa como entrenador del Madrid. "Es un equipo que por momentos parece de la B. Espero que Florentino me escuche y me invité un café para conversar de esto. No achican y todos se meten atrás. Hay que ir para arriba", finalizó el también ex Boca Juniors.

Por otra parte, al Real Madrid solo le queda un partido para terminar de forma digna esta mala campaña en LaLiga Santander. Este domingo (5:00 a.m. hora peruana) recibirá al Betis en el Santiago Bernabéu en partido que podría significar al adiós de Keylor Navas con la camiseta blanca.

► ¡Con la camiseta del Madrid! Eden Hazard en la portada de L'Equipe

► Hinchas del Ajax despidieron a De Jong como una leyenda

► Samuel Eugenio, exjugador y técnico de Universitario, murió a los 60 años

► Guerrero quiso patear penal D' Alessandro se lo quitó, falló y terminó llorando

► Mira aquí la tabla de posiciones de LaLiga Santander