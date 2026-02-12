Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Resumen, video y goles: Barcelona vs. Atlético de Madrid (0-4) por Copa del Rey
Barcelona vs. Atlético de Madrid se midieron por las semifinales de la Copa del Rey 2025-26. ¿En qué canales se vio la transmisión? DSports (DIRECTV y DGO) ya no cuenta con los derechos para transmitirlo, pero en su parrilla cuenta con América TV (Canal 4), canal que adquirió los derechos para la señal abierta de Perú. Asimismo, Movistar Deportes (003 y 703 HD) lo pasó por la señal cerrada de Movistar TV, que cuenta con su servicio de streaming en Movistar TV App. Ojo, en Colombia lo pasó Win Sports, El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador, mientras que Movistar LaLiga y RTVE La 1 en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! El choque estuvo pactado para este jueves 12 de febrero desde las 3:00 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan por las semifinales de la Copa del Rey. (Video: Barcelona) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.