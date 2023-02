La derrota en el Power Horse Stadium ante el Almería (1-0) trajo consigo varias malas noticias para el Barcelona, pero la más resonante recién se dio a conocer este lunes: Robert Lewandowski, quien se retiró lesionado tras el pitazo final, padece una lesión que lo dejará fuera de la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Así es, el polaco no estará frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

“El jugador del primer equipo Robert Lewandowski tiene una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad”, se lee en el reciente comunicado emitido por el club catalán a través de su página web oficial.

Con esta baja, Xavi Hernández tiene otro dolor de cabeza: además de no poder contar con Ousmane Dembélé y Pedri, ahora tendrá que buscar el reemplazante ideal para ‘Lewan’. Las cosas están complicadas, pues como se vio ante el Almería, el funcionamiento del equipo se resiente mucho sin los habituales titulares.

Real Madrid llega con el plantel completo y motivadísimo después de ver cómo, tras la caída del ‘Barça’, LaLiga Santander recobra vida para ellos. Un golpe en el Bernabéu sería el primer capítulo de un posible desenlace fatídico para su clásico rival, ya que si los eliminan de la Copa del Rey les quitarán la posibilidad del doblete.

Ansu Fati es el principal candidato para ocupar el lugar de Robert Lewandowski. El delantero de 20 años no entró en la convocatoria ante el Almería por problemas físicos y, aunque está pendiente su revisión médica, todo hace indicar que para el jueves ya va a estar en óptimas condiciones. Incluso, si Xavi así lo decide, Ferran Torres también es otra alternativa.

Xavi, enojado y frustrado con sus jugadores

Cuando hace unas semanas el Barcelona tenía controlada LaLiga, nadie se imaginaba que iban a llegar a finales de febrero eliminados de la Europa League y con una derrota frente al Almería. Lo vivido el último domingo en el Power Horse Stadium fue golpe duro para los culés y confirmó que la semana que pasó fue una de las peores de Xavi Hernández en el banquillo ‘azulgrana’. El estratega catalán estuvo muy molesto y, según la información de ‘AS’, durante el entretiempo fue tajante con sus jugadores.

“Si no tienes alma, no puedes jugar en el Barça”, fueron las palabras del exmediocampista, viendo que muchos de sus futbolistas –por no decir todos– estaban teniendo una decepcionante actuación. Y es que el gol de El Bilal Touré, anotado de manera sorpresiva a los 24 minutos, fue un fiel reflejo de la actitud de los elementos del Barcelona.

Primero, Gavi se quedó quieto ante Rodrigo Ely tras perder un balón en disputa y ni siquiera presionó al defensor brasileño para evitar que sacara rápido. Después, nadie aguantó a El Bilal ni a Luis Javier Suárez. El venezolano tuvo todo el tiempo del mundo para girar y enviar un pase preciso al borde del área, dejando al maliense a tiro de gol.

Evidentemente Xavi fue testigo de cada instante previo al 1-0 y quedó consternado por cómo se fueron desnudando las deficiencias de sus jugadores. Lo que dijo en el vestuario era muy previsible, pues incluso en la conferencia de prensa estuvo muy serio cuando señaló que esta derrota ante el Almería fue “la peor de la temporada”.





