El presente de Robert Lewandowski en FC Barcelona es más que envidiable. Desde su arribo al cuadro catalán en 2022, el delantero registra 44 anotaciones (entre LaLiga, Copa del Rey, Europa League y Champions League), convirtiéndose en la primera carta de gol que tiene Xavi Hernández en su plantel. Sin embargo, tal parece que será una difícil tarea para los blaugranas retener a su máxima estrella, puesto que existen otros equipos interesados, específicamente de la Liga de Arabia Saudita, la cual se caracteriza por realizar contratos millonarios, como son los casos de Neymar o Cristiano Ronaldo.

Según la información brindada por el diario Sport, la Liga Saudí, que ya logró fichar a grandes estrellas, ahora busca reclutar al atacante polaco. Si bien el atacante culé experimentó no ha tenido el mismo inicio que en la temporada pasada, en Arabia están dispuestos a ofrecer cerca de 50 millones de euros para conseguir su firma en el próximo mercado, el cual iniciará el 1 de enero.

FC Barcelona, por su lado, aún no brinda una respuesta, pero es casi un hecho que la directiva blaugrana analizará a detalle la oferta. Y es que en estos momentos, el elenco de la Ciudad Condal atraviesa una delicada situación financiera, por lo que esta suma de dinero le permitiría aliviar un poco sus deudas y enfocarse en la contratación de futbolista que brinde garantías a mediano y largo plazo.

Cabe resaltar que hace unos meses, Robert Lewandowski confirmó que rechazó ofertas de Arabia y señaló que tiene otras prioridades en su carrera futbolística, como seguir vistiendo la camiseta culé, teniendo como principal objetivo continuar en el máximo nivel.

“No hay tema, así que no pienso en eso, porque ¿por qué debería pensar si no hay tema? Sobre todo porque mi contrato todavía dura un tiempo. Veo lo que está pasando (en Arabia) pero no me preocupa, porque tengo otras prioridades en este momento”, dijo el goleador azulgrana previo a disputar un amistoso con la Selección de Polonia.





Abha Club, el más interesado por Lewandowski

Ante las declaraciones de Lewandowski, el fútbol del país árabe intenta cambiar la postura del goleador y qué mejor que llenándolo de elogios. Por ejemplo, Saad Bguir, figura de Abha Club, reconoció que el polaco sería el fichaje ideal para el equipo. “Necesitamos jugadores de primerísimo nivel como Lewandowski. Ese es el tipo de fichajes que deberíamos realizar si es posible”, sostuvo.

Ojo, la escuadra saudí no solo tiene la capacidad financiera para hacerse con el fichaje de ‘Lewa’, sino también tiene aliados que podrían facilitar su objetivo. Y es que el conjunto asiático tienen en el banquillo a Czeslaw Michniewicz, exentrenador de la Selección de Polonia y quien mantiene una buena relación con el goleador del Barça. Sin ninguna duda, este sería un factor que podría impulsar su cambio de aires en el próximo mercado.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.