El pasado 5 de julio, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, confirmó que Carlo Ancelotti se encargará de dirigir al ‘Scratch’ cuando culmine la temporada en España, la cual podría alargarse hasta el 1 de junio de 2024. Ante ello, en el Real Madrid no pierden tiempo y ya piensan en el revelo del DT italiano, teniendo varios sobre la mesa. Sin embargo, existe uno que llama mucho la atención del madridismo, especialmente porque se trata de una leyenda que vistió los colores del cuadro blanco, como es el caso de Xabi Alonso.

Aunque diferentes medios de comunicación de Inglaterra y España dan por hecho el regreso de Alonso, aún no existe nada oficial. Incluso, desde la institución merengue no han tenido ni la primera toma de contacto. Eso sí, el entrenador español se refirió por primera vez sobre este tema y dio una respuesta que de seguro desilusionará a quienes sueñan con verlo en el banquillo del 14 veces campeón de Europa.

“Es demasiado pronto, estamos en septiembre así que no es un tema a tratar”, mencionó el exfutbolista, quien atraviesa un buen momento con el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Al día de hoy, los ‘Aspirinas’ marchan en la segunda posición de la tabla, con 13 unidades.

Eso sí, pese a que Xabi Alonso firmó su renovación con la escuadra alemana hasta 2026, su nombre no ha dejado de sonar como el sustituto ideal de Carlo Ancelotti. Por su parte, el DT español descartó que estos rumores afecten su trabajo. “Los jugadores saben cómo funciona el fútbol, no es un problema para nadie y no lo hemos hablado”, sentenció al respecto.

“El tema no me molesta porque el equipo mantiene la concentración. Tenemos una buena energía, una meta ambiciosa por la que luchamos. Es suficientemente importante para mantener la concentración”, añadió.





Los favoritos de Carlo Ancelotti

Como todo equipo grande, los candidatos a tomar el puesto son varios, por lo que en caso la contratación de Xabi Alonso resulte ser una operación inviable, irán por otros opciones. Carlo Ancelotti, por su lado, es consciente de que está próximo a dejar la institución merengue y, en una de sus últimas conferencias, postuló a algunos nombres.

“A Alonso lo he tenido como jugador, tenía un conocimiento de fútbol de alto nivel y lo está haciendo muy bien con el Bayer Leverkusen. Tiene lectura y capacidad, le deseo que un día, como a Raúl o Arbeloa, sean entrenadores del Real Madrid”, sostuvo ‘Carleto’ previo a disputar el cotejo ante Las Palmas, donde los merengues salieron victoriosos por 2-0.





