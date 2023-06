Luego de conocerse que Kylian Mbappé no renovará con PSG, varios equipos del ‘Viejo Continente’ empezaron a seguir de cerca la situación del francés. Y es que nadie duda del gran nivel del futbolista galo, quien es considerado como uno de los mejores del mundo. Eso sí, en medio de este panorama, diferentes medios de comunicación han puesto a Real Madrid como el equipo con más opciones de hacerse con sus servicios, puesto que tanto el delantero como el club merengue nunca han ocultado el deseo de firmar un vínculo. Como era de esperarse, la posible llegada de ‘Kiki’ al cuadro blanco llena de ilusión no solo a los hinchas de la escuadra española, sino también a sus futbolistas, como es el caso de Rodrygo Goes.

El atacante brasileño, de 22 años, concentra con la selección de Brasil en Barcelona, previo al encuentro amistoso ante Guinea. Ante ello, aprovechó para brindar una conferencia de prensa, en la que habló sobre su presente futbolístico y dio su opinión acerca del posible arribo de Mbappé al Santiago Bernabéu.

“¿Cuántas ganas tengo del 1 al 10? Para mí, un 10... Porque es un fenómeno, es uno de los mejores jugadores del mundo y sabemos que ahora mismo necesitamos un jugador ahí, en esta posición que a él le gusta jugar”, señaló Rodrygo Goes.

Eso sí, el atacante del Real Madrid se mostró muy emocionado con esta posibilidad, pero prefirió mantener la calma. “Me hace mucha ilusión que venga Mbappé, pero él tiene contrato, está en París, así que tenemos que respetarlo. ¿Cuándo tiene que venir? Cuanto antes, mejor... Pero si Mbappé no puede venir ahora hay otros jugadores. Florentino (Pérez) y (Carlo) Ancelotti son los que decidirán lo mejor para el Real Madrid”, sostuvo.

Finalmente, Rodrygo Goes habló sobre la posibilidad de que Carlo Ancelotti asuma el banquillo de la selección de Brasil. “Ojalá tenerlo en los dos, si es posible... Es difícil porque él tiene contrato con el Real Madrid y la próxima temporada ya será otra historia”, mencionó.





¿Cuáles son los próximos retos de Brasil?

En la fecha FIFA de junio, la selección de Brasil enfrentará dos encuentros importantes como parte de su preparación de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. El primer partido será ante Guinea y se disputará el sábado 17 de junio desde las 2:30 de la tarde (hora peruana), en el RCDE Stadium.

Eso sí, tres días después, la ‘Canarinha’ afrontará su segundo y último reto del mes. Senegal será su rival, con el que se medirá el martes 20 de junio desde las 2:00 de la tarde, en el Estadio José Alvalade, ubicado en Lisboa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR