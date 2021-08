Cuando Ronald Koeman se mudó de Eindhoven a Cataluña en la temporada 1989-90 para jugar por el FC Barcelona, jamás pensó que se convertiría en un ídolo del club. Con la ‘4’ en la espalda, el defensor neerlandés marcó el gol triunfal para que los azulgranas levanten su primera Copa de Europa –hoy Champions League– en 1992. Hoy, ya no como jugador pero sí como director técnico culé, tiene la misión de transmitirle todo su conocimiento a otro como él, en nombre, dorsal y posición en el campo: Ronald Araújo.

En una temporada que pinta complicada para el FC Barcelona tras la partida definitiva de Lionel Messi, en el Camp Nou saben que ya no pueden esperar milagros individualistas, sino todo lo contrario: armar un equipo sólido, solidario, consciente de sus limitaciones y sobre todo, sostenible en el tiempo. Esa sostenibilidad se explica dándoles el lugar que merecen a los chicos como Ronald Araújo. Desde su irrupción en el primer equipo en octubre de 2019, el uruguayo no ha hecho otra cosa que crecer cada semestre hasta convertirse en un elemento de confianza para Ronald Koeman.

Ronald Araújo es una de las grandes promesas del fútbol uruguayo. Jugando como defensor central, en el país charrúa esperan que pueda ser el encargado de suplir la ausencia de Diego Godín cuando se retire. (Foto: FC Barcelona)

Que en la pasada temporada el defensor de 22 años haya jugado 24 partidos, 16 de ellos como titular, solo explica una cosa: si Gerard Piqué, Eric García, Clément Lenglet o Samuel Umtiti –quien al parecer será vendido– se confían, el charrúa no tendrá problemas en adueñarse del puesto de central. Ágil, sobrio, corpulento, veloz, con gol –marcó dos en el curso 2020-21– y dueño de esa garra innata que caracteriza a todo futbolista uruguayo, Ronal Araújo es de las pocas buenas noticias que ha recibido el club en los últimos meses. Y vaya que su edad invita a soñar en un defensor para muchos años.

El Ronaldinho que no fue

En Mandubí, uno de los barrios más humildes de Rivera, existe hasta el día de hoy un pasillo largo que une a varias cuadras y que normalmente está repleto de niños corriendo detrás de un balón. Ahí, hace aproximadamente 18 años, Ronald Federico Araújo da Silva (Rivera, Uruguay, 7 de marzo de 1999) comenzó a escribir su historia en el fútbol. Curiosamente, además de unir a varias familias en línea recta, aquella avenida separa Rivera de Santa Ana do Livramento, barrio que geográficamente pertenece a Brasil.

Bajo ese contexto de por medio, no fue casualidad que el pequeño Ronald de cuatro años haya crecido imaginándose así mismo con la ‘10’ del FC Barcelona en la espalda. Era 2003 y Ronaldinho acababa de firmar un contrato con club catalán para regalarles su sonrisa por los próximos años, y el hijo mayor de la familia Araújo estaba al pendiente de todo lo que ocurría a miles de kilómetros de distancia.

Cumpliendo un sueño en la capital

Durante aquellos años en los que Ronald Araújo jugaba por diversión sin mirar el reloj, fue redescubriendo constantemente su posición en el campo. Al principio quiso ser ‘10’ como el ídolo brasileño, pero también probó las posiciones de ‘9’ y extremo –como alguna vez lo hiciera Carles Puyol en La Masía–. No fue sino hasta que comenzó a tomarse el fútbol más en serio que le llegaría la oportunidad para demostrar que podía jugar en una posición más retrasada: defensor central.

Jugando para el Club Atlético Huracán de Rivera –donde estuvo desde los 6 hasta los 15 años–, Danilo Posqui, el director técnico, solucionó una emergencia recurriendo a sus condiciones físicas. Era un partido importantísimo y le habían expulsado a un central. “Ronald, vas a entrar, pero para jugar al fondo, ¿podés?”, le dijo. Él no lo dudó y calentó al instante. Para entonces ya era lo suficientemente alto como para cumplir un papel así en un contexto difícil. “Ese día hizo una asistencia de gol y jugó un partidazo. Se fue afianzando y ahí quedó. Era muy maduro, realmente precoz para su edad”, comentó Posqui años después.

Ronald Araújo celebrando un gol con Rentistas en la Segunda División de Uruguay. (Foto: Rentistas)

Si Ronald Araújo quería seguir creciendo tenía que salir de Rivera. Esa idea, por más que tuviera condiciones para el fútbol, nunca le agradó del todo a su madre. “Eres muy chiquito, tienes que estudiar, luego ya se dará el momento de ir a la capital”, le decía. A pesar de esa negativa, cuando cumplió 16 años tuvo la oportunidad de salir a Montevideo para probar suerte. Primero en Peñarol, luego en Nacional y finalmente en Rentistas, club donde finalmente fue aceptado.

Sin embargo, quedarse en los ‘Bichos Colorados’ no fue fácil. Ronald Araújo pertenecía a quinta categoría, pero por equivocación lo probaron con los de la cuarta y solo le dieron diez minutos. Sin haber tocado un solo balón, el “no te quedas, ya tenemos el plantel completo” lo desilusionó. “Mi sueño se ha terminado”, se dijo. Con lo que no contaba él era que Diego Ospitaleche, amigo de la familia Araújo y quien hacía las veces de su representante, le solicitó a Rentistas una prueba más pero con los chicos de su categoría. Esta vez rindió como ya lo había hecho un montón de veces en Huracán: lo pusieron los últimos 15 minutos y su equipo ganó con un gol suyo. “Te quedas con nosotros”, le dijeron. Emocionado, fue a darle la noticia a su madre.

Ronald Araújo disputando un partido contra Nacional de Uruguay defendiendo los colores de Boston River. (Foto: Agencias)

Una vez instalado en Rentistas el crecimiento de Ronald Araújo fue veloz. En tan solo un año pasó de estar con la reserva a debutar en la Segunda División de Uruguay. No contento con eso, recordando la época en la que soñaba con anotar los mismos goles que su ídolo Ronaldinho, fue uno de los goleadores del equipo con seis tantos. Ese oportunismo para aparecer en el momento justo dentro del área siendo defensor lo llevó a la Primera División al año siguiente. En Boston River ya lo habían estado siguiendo desde mucho antes, pero cuando vieron que en muy poco tiempo había progresado bastante en su juego, se lo llevaron.

Entre 2017 y 2018 jugó 31 partidos en el ‘Verdirrojo’, siendo los más importantes los que disputó en la Copa Sudamericana. Esa exposición lo llevó a ser convocado por Fabián Coito a la selección sub-20 de Uruguay, donde rápidamente se ganó la titularidad e incluso fue el capitán del equipo. “Es un jugador muy técnico, muy fuerte en el juego aéreo, y evoluciona en el inicio del juego colectivo”, dijo Coito sobre Ronald Araújo en aquel entonces.

“Aló, nos vamos a Barcelona”

Era agosto de 2018 y Ronald Araújo estaba concentrado en un hotel de Montevideo para el partido del fin de semana con Boston River frente a Peñarol. Hasta que sonó el teléfono de su habitación. “¡Haz la maleta que te venís para acá!”, le dijeron. “¿Para acá? ¿A dónde?”, respondió. “Para Europa. Tranquilo, tenemos varias ofertas, vamos a ir viendo de a poco, pero te cuento que una de ellas es del Barcelona”, le dijeron por última vez, mientras que él, incrédulo de la situación, no sabía qué hacer.

Al día siguiente ya estaba con sus maletas en Madrid esperando la señal para viajar a Barcelona. “Yo estaba muy feliz, no pensé si era el primer equipo o el Barça B. Para mí, era Barcelona y el Barça, es el club más grande del mundo”, comentó sobre aquel pasaje de su traspaso al club del Campo Nou.

Luis Suárez fue el primer jugador que recibió a Ronald Araújo al llegar al FC Barcelona. (Foto: Ronald Araújo / Instagram)

Ya en las oficinas del FC Barcelona, los directivos cerraron su fichaje por un costo de 1.7 millones de euros, además de algunas variables que podían elevar el monto hasta los 5.2 millones. Asimismo, añadieron una clausula de rescisión de 100 millones de euros mientras fuera parte del equipo B, la cual se elevaría hasta los 200 millones si llegase a ser parte del primer equipo –hecho que finalmente sucedería un año después de la mano de Ernesto Valverde–.

Desaprender para aprender

Los primeros días de Ronald Araújo en Cataluña fueron como vivir un sueño. A penas llegó al Sant Joan Despí, uno de los centros de entrenamientos del FC Barcelona, conoció a muchos de los jugadores que antes solo los había visto por el televisor. Luis Suárez fue el primero en recibirlo. Ambos de sangre charrúa, entablaron una amistad instantánea que favoreció a su rápida adaptación al ambiente. Si bien iba a pasar la mayor parte del tiempo con el Barcelona B, durante los partidos de entrenamiento con el primer equipo comenzó a destacar dando señales de que quería estar con ellos lo más pronto posible.

De la mano de García Pimienta en el Barça B, Ronald Araújo empezó a pulir aquellas cosas que en Uruguay podía hacer sin problemas, pero que en España estaban generando inconvenientes en el equilibrio del equipo. Sus acostumbradas trepadas al ataque en Boston River fueron más medidas y controladas durante su nueva etapa de aprendizaje, y aunque le costó al principio, poco a poco fue entendiendo que solo así mejoraría para llegar al plantel principal. Su gusto por el gol fue de las cosas más positivas que mostró durante sus dos temporadas en el Barça B: en la temporada 2018-19 anotó 3 tantos, mientras que en la 2019-20 repitió el mismo registro.

Ronald Araújo durante sus días en el Barcelona B. (Foto: FC Barcelona)

El debut de Ronal Araújo en el primer equipo frente al Sevilla no fue el más auspicioso, pues con tan solo 14 minutos en el campo se tuvo que ir a las duchas por una falta táctica sobre ‘Chicharito’ Hernández. Seguramente otro jugador se hubiera bajoneado, pero él no. Sabía que ese primer paso, con un error de por medio, le serviría como enseñanza para más tarde. “Estaba muy feliz de haber debutado en el Camp Nou ante 90.000 personas. Ahí es donde empecé. Me escribieron mis amigos, mi tío y se lamentaban. Y yo les decía: ¡Lástima nada! ¡Decidme felicitaciones! ¡He jugado con el Barça! ¡No me pongas qué lástima la expulsión! Yo no estaba triste, estaba contento”, manifestó un año después sobre aquel día.

Desde que se afianzó en el primer equipo del FC Barcelona, Ronald Araújo ha tenido que pasar muchas pruebas de fuego, y no solo en su club –donde ya ha disputado compromisos importantes de definición y de Champions League–, sino también con la selección de Uruguay. Su debut oficial fue hace poco por las Eliminatorias para Qatar 2022, donde el conjunto charrúa cayó por 4-2 a merced de Ecuador en Quito. También fue considerado para la Copa América 2021, pero no pudo sumar minutos en los cinco partidos que disputó en el torneo el conjunto de Óscar Washington Tabárez. Eso sí, ya tiene un lugar en el plantel pues ha sido considerado en la última convocatoria para la fecha triple frente a Perú, Bolivia y Ecuador.

Ser o no ser, Araújo decide

Ronald Araújo tiene muchas cosas por mejorar, especialmente aquellas relacionadas a su posicionamiento en el campo para defender. Si bien es muy rápido, no siempre podrá confiarse en su velocidad a la hora de cubrir un espacio a campo abierto como lo hace en el FC Barcelona. Del mismo modo, jugar más metido en campo propio es otra de sus tareas pendientes, ya que cuando le toque estar en la selección de Uruguay tendrá ese escenario con mayor frecuencia dadas las características de la propuesta del ‘Maestro’ Tabárez.

Ronald Araújo ya debutó con la selección absoluta de Uruguay enfrentando a Ecuador por las Eliminatorias para Qatar 2022. (Foto: AUF)

La carrera del defensor uruguayo hace rato que dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Su consolidación dependerá de su entrega en el equipo de Ronald Koeman, y de las oportunidades que este le dé para mostrarse en situaciones de alto riesgo.

En el fútbol como en la vida, no siempre terminamos siendo lo que soñamos desde pequeños. Ronald Araújo quería ser como Ronaldinho para regalarle alegrías a los hinchas del FC Barcelona. El destino quiso que no fuese como el ‘10’, pero sí le dio un lugar especial en el club que confió en sus condiciones cuando solo tenía 18 años. Estamos seguros que no pasará mucho tiempo para que con la ‘4’ en la espalda, en los parlantes del Camp Nou suene el “Ronald...”, mientras que al unísono, el “Araújo” de los seguidores azulgranas retumbe desde las tribunas.

