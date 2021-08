Cuando el último jueves el director técnico de la selección de Inglaterra, Gareth Southgate, anunció la lista de convocados para los duelos ante Hungría, Andorra y Polonia por las Eliminatorias de la UEFA para Qatar 2022, un nombre generó extrañeza entre los periodistas asistentes a la conferencia de prensa: Patrick Bamford. Si bien el delantero del Leeds United tuvo una temporada 2020-21 bastante buena –anotó 17 goles en 38 partidos–, nunca antes había sido considerado para la selección absoluta de los ‘Three Lions’.

Aunque quizás muchos no lo recuerden, no es la primera vez que Gareth Southgate confía en las condiciones del delantero de 27 años. Allá por 2015, cuando el nacido en Watford dirigía a la selección de Inglaterra sub-21, lo convocó para formar parte del plantel que disputó la Eurocopa de la categoría. Patrick Bamford, que por entonces tenía 20 años, a penas asomaba como un prometedor artillero.

Patrick Bamford ha recibido su primer llamado a la selección absoluta de Inglaterra. Antes solo había sido llamado a la sub-21. (Foto: Premier League)

Ser considerado por la selección inglesa no es un premio menor para Patrick Bamford, no solo por ser su primera convocatoria, sino también porque le llega en una etapa de su carrera en la que, si bien hay elementos ofensivos por encima de él, puede serle muy útil a Gareth Southgate –recordemos que en 2015, Jamie Vardy recibió su primer llamado con 27 años y terminó yendo a una Eurocopa y a un Mundial–. Su tardía explosión en la Premier League no debe ser un argumento en contra para negarle la posibilidad de mostrarse a nivel internacional, pues desde que su nombre resonó en las inferiores del Nottingham Forest en 2011, siempre mostró condiciones para los grandes desafíos. Eso sí, tuvo que aparecer en su vida un técnico obsesivo como Marcelo Bielsa para que pueda traducir todo eso que se dijo de él, en números.

El fútbol y los estudios, los dos o nada

En 2001, cada noche antes de echarse a dormir, Patrick James Bamford (Grantham, Inglaterra, Reino Unido, 5 de septiembre de 1993) no solamente pensaba en los goles que iba a anotar al día siguiente en los entrenamientos en las inferiores del Nottingham Forest, sino también, gracias a la presión de sus padres, se preocupaba en las notas que sacaría al finalizar el semestre en la escuela. Si bien tan solo tenía ocho años cuando ingresó a los ‘Tricky Trees’, nunca dejó que sus sueños por llegar a ser futbolista profesional interfiriesen en sus estudios.

Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia y tuvo que decidir si ser un profesional del fútbol o estudiar una carrera superior, Patrick Bamford se decantó por ese deporte que tantos insomnios le provocó durante su niñez. Sus excelentes aptitudes para materias como la biología, la historia y los idiomas, lo llevaron a recibir una beca completa de la Universidad de Harvard para que se mude a los Estados Unidos. Pero él ya lo había decidido: se quedaría en Inglaterra para demostrarle a sus padres que toda la confianza que le dieron desde chico no fue en vano. “Mi papá y mi mamá eran exigentes con lo que me permitían hacer, pero siempre me dijeron que debía empezar solo lo que puedo terminar bien”, contó hace unos años sobre esa etapa en su vida.

Stamford Bridge no era el lugar

A mediados de la temporada 2011-12, cuando muchos equipos de Europa intentaban potenciar sus plantillas para la parte más dura de la campaña, Chelsea había comenzado a mover sus influencias para conseguir el fichaje de un solo jugador: Patrick Bamford. Los de Stamford Bridge estaban desesperados, pues aunque no se trataba de un traspaso millonario ni de un jugador consolidado a nivel mundial, golpearon con mucha insistencia las puertas del Nottingham Forest.

¿Pero por qué los ‘Blues’ estaban obsesionados por un juvenil de 18 años? Sucede que una temporada atrás, en un partido de práctica entre sus reservistas y unos chicos de la filial del Nottingham Forest, un tal Patrick Bamford les había marcado un hat-trick sin mucho esfuerzo. Semanas después, aquel imberbe jugador comenzó a acaparar las portadas de los diarios ingleses que cubrían la FA Youth Cup. “Bamford marca cinco goles contra el Wigan” y “cuatro tantos de la estrella del Forest”, fueron las portadas que dejaron atónitos a los agentes del Chelsea. “Tenemos que comprarlo”, dijeron.

A pesar de que Patrick Bamford fichó por el Chelsea cuando tenía 18 años, nunca llegó a debutar con el primer equipo. (Foro: Chelsea)

Los del Nottingham Forest no tenían mucho que perder. Patrick Bamford solo había estado dos veces compartiendo minutos con el primer equipo, y al tener un contrato a punto de terminar, les salió más rentable venderlo por dos millones de libras que seguir reteniéndolo siendo tan joven. Con el capricho cumplido, en Londres quedaron satisfechos.

No obstante, las cosas no marcharon tan bien como seguramente imaginó Patrick Bamford. Ser una promesa a los 18 años es una cosa positiva, pero si al mismo tiempo te compra un club que acostumbra llevarse a muchos jóvenes a sus canteras para cederlos y esperar a que exploten en otros equipos, el panorama se complica. Y eso pasó. El Chelsea había terminado la temporada 2011-12 siendo campeón de la Champions League por primera vez en su historia, e imaginarse a un chiquillo como él peleando palmo a palmo el titularato, era imposible.

El Norwich City fue otro de los clubes en donde Patrick Bamford no rindió. (Foto: Premier League)

Un nómada sin éxito

Desde ese momento la carrera de Patrick Bamford entró en un limbo de nomadismo que lo mantuvo demasiado lejos de Stamford Bridge. Para el arranque de la temporada 2012-13 su nombre ya sonaba en el MK Dons de la League One, la Tercera División de Inglaterra. Tras dos temporadas en el club de Milton Keynes, 44 partidos y 21 goles, el delantero chapó sus maletas y se mudó una vez más, ahora para disputar la Championship con el Derby County. Con los ‘Carneros’ no le fue tan mal, pues además de 8 tantos en 23 encuentros, accedieron a la final de los play-off por el ascenso a la Premier League, la cual perdieron frente al Queens Park Rangers.

Llegar al Middlesbrough en la temporada 2014-15 le hizo muy bien a Patrick Bamford. Pese a que con el ‘Boro’ volvió a saborear la derrota en la final de los play-off ante el Norwich City, sus 17 goles en aquella Championship elevaron su exposición y le apareció la oportunidad de mudarse a la Premier League con otros equipos.

Middlesbrough fue el club donde Patrick Bamford pasó sus mejores momentos antes de consolidarse en el Leeds United. (Foto: Agencias)

El Crystal Palace (2015-16), el mismo Norwich (2016-17) y el Burnley (2016-17) confiaron en sus números en la Segunda División de Inglaterra para ficharlo, sin embargo, entre pocas oportunidades, lesiones y un rendimiento muy por debajo de lo esperado, no consiguió sumar ni un solo gol en sus registros. “Quizás la Premier League no es para mí”, pensó. Cuando las dudas comenzaron a atormentarlo, el Middlesbrough apareció para rescatarlo durante la segunda mitad del curso 2016-17. Pero si bien con los de Riverside consiguió marcar su primer gol por Premier League, terminaron condenados a bajar a la Championship.

La llamada que lo acercó a Bielsa

Para el cierre de la campaña 2017-18, donde se mantuvo en el Middlesbrough, una llamada le cambió la vida. Víctor Orta, quien había dejado la dirección deportiva del ‘Boro’ para mudarse a un nuevo proyecto en el Leeds United, le propuso irse con él a Elland Road. “Estamos ideando un nuevo equipo pensando en la Premier League, y tú estás en los plantes de nuestro nuevo entrenador, Marcelo Bielsa”, le dijo Orta. Sin pensarlo demasiado, Patrick Bamford aceptó.

Marcelo Bielsa, además de ser muy obsesivo en su metodología de trabajo, siempre confía hasta el final en los jugadores que cumplen con sus exigencias. A pesar de que Patrick Bamford llegó al Leeds United lleno de suspicacias por el alto costó de su fichaje –alrededor de 8 millones de libras–, el director técnico argentino lo respaldó desde el primer momento. Si bien al finalizar la temporada 2018-19 no consiguieron subir a la Premier League –pues se quedaron en semifinales de los play-off–, sus 9 goles en 23 partidos –con una lesión de por medio que lo alejó de las canchas por mucho tiempo– fueron el presagio de algo bueno.

Para la 2019-20 lo único que cambió en el Leeds United fue la plantilla. Algunos jugadores se marcharon mientras que otros llegaron, pero las ganas de estar en la Premier League continuaron intactas. Marcelo Bielsa volvió a depositar todas sus fichas en Patrick Bamford y este no lo defraudó: 16 goles en 45 partidos y un ascenso a la máxima división de Inglaterra tras 16 años fuera de ella. Asimismo, con el ‘Loco’ como entrenador, el delantero había conseguido más goles en dos temporadas (24) que en las cinco anteriores a su llegada al Leeds (12).

Su título más importante

La Premier League 2020-21 supuso un reto mayor para Patrick Bamford, ya que a pesar de haber sido fundamental para el ascenso, desde afuera los hinchas comenzaron a pedir algunos fichajes para generarle competencia. Por tal motivo Leeds United fichó al español Rodrigo Moreno, quien llegaba con un buen cartel tras sus años en el Valencia. Sin embargo, en lugar de dudar de sus capacidades, el nacido en Grantham se mantuvo firme en su rendimiento y nunca perdió el titularato, el cual lo volvió a reflejar en números: 16 goles en 46 partidos, unas estadísticas bastante buenas para un futbolistas que se reestrenaba en la Premier League después de mucho tiempo.

De tener la carrera futbolística de un nómada perdido, a encontrar su lugar en el mundo de la mano de Marcelo Bielsa. Así podríamos definir el presente que vive Patrick Bamford en el fútbol británico, ahora acompañado de una merecida convocatoria a la selección inglesa. “No pude señalar qué es, pero él vio lo suficiente como para poner su fe en mí. Creo que eso ayuda mucho a cualquier futbolista, cuando encuentras un entrenador que realmente cree en ti”, comentó el atacante sobre su técnico.

Marcelo Bielsa nunca dejó de confiar en Patrick Bamford desde que llegó al Leeds United. (Foto: Agencias)

Patrick Bamford no es ese delantero veloz de piernas por los que muchos se vuelven locos hoy en día, pero sí tiene incorporada la velocidad en su juego –aunque no la usa para correr, sino para pensar–. Tal vez no se graduó de Harvard como seguramente lo hubiese logrado, pero para ser feliz haciendo lo que siempre quiso, tuvo la valentía y la fortaleza para soportar ratos de angustia en el sótano del fútbol inglés. Y ese título no se consigue en ninguna universidad.

