El ex internacional brasileño Ronaldo , de 41 años, abandonó discretamente el martes la clínica de la isla española de Ibiza donde fue hospitalizado la semana pasada, indicó el centro médico.



"Ya ha salido hoy, esta mañana a las 10H30 (...). No ha querido salir por donde estaba la prensa", indicó a la AFP una portavoz de la clínica privada Nuestra Señora del Rosario, en el centro de la villa de Ibiza. Un representante de la leyenda del fútbol brasileño confirmó también su salida de la clínica a la AFP .



Los fotógrafos apostados a la salida no vieron al antiguo atacante del Barcelona y del Real Madrid, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia.



Ronaldo anunció el domingo en su cuenta de Twitter que había sido hospitalizado el viernes en Ibiza por una "fuerte gripe", pero que para ese momento ya estaba "todo en orden".



Horas antes, el Diario de Ibiza habló de una neumonía y de que el brasileño fue admitido en cuidados intensivos en un hospital público antes de ser transferido a la clínica privada.



Ronaldo, doble Balón de Oro y designado jugador FIFA del año tres veces antes de retirarse en 2011, suele ir regularmente a Ibiza donde tiene una casa.



Doble Campeón del Mundo convocado por primera vez con la selección brasileña a los 17 años, jugó 97 partidos y marcó 62 goles en su trayectoria internacional.



Fuente: AFP