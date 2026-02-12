Con la transmisión de RTVE La 1, RTVE Play y Movistar Plus, vs. EN VIVO / EN DIRECTO se enfrentan este jueves 12 de febrero por la . Hay que recordar un detalle importante: desde inicios del 2025, DSports (DIRECTV y DGO) ya no tienen los derechos para transmitir esta competición del fútbol español, sin embargo, en Latinoamérica diversas cadenas televisivas locales los adquirieron (América TV, Movistar Deportes, Win Sports, ECDF, Venevisión, entre otros). El compromiso tendrá lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y, según el horario de países como Perú, Colombia y Ecuador, comenzará a las 3:00 p.m., con dos horas más en Argentina y seis más en España. ¡No lo busques por Fútbol Libre TV!

RTVE La 1 transmite el partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: Barcelona)
