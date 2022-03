Si bien la carrera por Erling Haaland aún no está decidida, la fuerte pelea con el Real Madrid y Manchester City ha llevado a que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, a enfriar la puja por el noruego al afirmar que no cometerá ninguna locura financiera. Aunque para algunos es parte de su estrategia, la prensa española revela este lunes que el mandamás culé se guarda un as bajo la manga en caso falle su plan para quedarse con el ‘Cyborg’: Mohamed Salah.

Ya en enero el Barcelona estuvo detrás de poder fichar por el futbolista egipcio, que termina contrato con el Liverpool en el 2023 y a la fecha no ha renovado, pues no llega a un acuerdo con la directiva de Anfield.

Según información del diario ‘As’, Laporta quiere aprovechar ese ‘vacío’ entre Salah y los ‘Reds’ para volver a la carga y ‘pescar’ en ‘río revuelto’. El club culé estaría dispuesto a apostar fuerte y alista entre 60 a 70 millones al Liverpool. Además, otros 100 de ficha para las próximas cuatro temporadas.

De acuerdo a información del citado medio, el delantero egipcio cuenta con la aprobación de Xavi Hernández, pues si bien no es un centrodelantero neto, el jugador garantiza por lo menos 30 goles en la temporada. Además, ‘As’ menciona unos “contactos positivos” entre el Barcelona y el entorno del jugador de 29 años.

“(Salah) vería con muy buenos ojos un cambio de aires -lleva cinco temporadas en el Liverpool-, y más aún entrar en el proyecto de Xavi Hernández como el nuevo jugador franquicia”, señala el medio madrileño en su edición web.

Salah no cerró las puertas

Vale mencionar que en diciembre, cuando el Barcelona ya movía su maquinaria para intentar fichar a Salah, el propio delantero egipcio se refirió al tema sin tapujos y hasta agradeció al club catalán por el interés mostrado, y no le cerró las puertas a unir caminos en un futuro.

“Me alegra que un equipo como el Barcelona esté interesado en mí. Es algo que me hace muy feliz, pero estoy contento en el Liverpool y ya veremos lo que pasa en el futuro. De momento, prefiero quedarme en la Premier League porque es la liga más fuerte del mundo”, dijo a ‘MBC Masr TV’.

El egipcio termina contrato con Liverpool en junio de 2023, y tras meses de rumores aún no ha renovado con el club inglés. Eso sí, el ex Fiorentina, Roma, Chelsea, entre otros, ha mostrado su predisposición para alargar el vínculo con el equipo de Anfield Road.

La prensa inglesa asegura que las demandas de Salah para cobrar 30 millones de euros son falsas y que el nuevo contrato estaría más cerca del de Virgil Van Dijk, quien percibe 14 millones por temporada.





