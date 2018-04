Mohamed Salah es el jugador de moda en toda Europa. Como no podía ser de otra manera y tras su espectacular temporada con la camiseta de Liverpool, todos los medios relacionan al atacante como refuerzo de Real Madrid.

Hasta que no termine la 2017-18, nadie en Anfield comentará sobre el futuro del atacante. Pero, hace unos años, el egipcio reveló que deseaba vestir algún día la camiseta de los madridistas y el programa 'El Chiringuito' emitió esa entrevista.

Anwar Maher, alcalde de Najrij, ciudad donde nació Mohamed Salah reveló hace uno años, en un documental, que sostuvo una conversación con el 'Faraón' y ahí confesó que espera llegar a Real Madrid algún día.

"Recuerdo que una vez le dije, 'me gustaría que jugases en el Real Madrid alguna día'. 'Si Dios quiere', me contestó. No se extendió. Era obvio que un día quiere jugar en el Real Madrid" , reveló en esa entrevista.

El documental sobre Mohamed Salah fue grabado hace unos años atrás, cuando la carrera del atacante recién empezaba a despegar. Hoy, la historia es distinta para el 'Faraón'. Pero ¿seguirá con el mismo deseo de llegar a la 'Casa blanca?