Su nombrado como técnico de la Selección de España en un hecho que debe ser récord en la historia del fútbol: tres seleccionadores en un mes en una potencia del fútbol. Primero Julen Lopetegui, luego Fernando Hierro y finalmente Luis Enrique. El ex técnico del Barcelona fue elegido por Luis Rubiales, presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), y este miércoles rompió su silencio ante Deportes Cuatro sobre su nombramiento.



Fiel a su estilo, Luis Enrique no tuvo pelos en la lengua y habló sobre su nuevo cargo, así como su postura frente a los medios de prensa y los anti madridistas del plantel.



“Como siempre, no puedo mejorar, los trataré como merezcan. Tengo 48 años y va a ser difícil cambiar, soy consciente hasta donde he llegar a mi carrera”, indicó el técnico de España ante los problemas que siempre tuvo con la prensa del Barcelona. Se le recuerdan escenas sobre la titularidad de algunos jugadores y otros casos en particular.



Asimismo, no debe extrañar, pues, que cuando se le preguntó por su nombramiento como seleccionador, el entrenador asturiano, uno de los técnicos españoles más laureados, señalase que "no sé si es un sueño, pero este cargo me hace ilusión. He tenido la suerte de ser internacional, sufrir y disfrutar con la camiseta de España en muchos campeonatos y tengo ilusión. Ahora estoy contento y motivado con este cargo".



Luis Enrique se encontraba en Fontainebleau (Francia) presenciando el Longines FEI European Championships. Su hija Sira participa en este torneo hípico de doma, salto y completo para niños y jóvenes de entre 12 y 21 años.