"Que no hayan ido Asensio ni Rodri me parece un poco feo": Del Bosque arremete contra los ausentes del Europeo Sub 21

El exseleccionador nacional, Vicente Del Bosque, desveló que le había parecido "un poco feo" que Marco Asensio y Rodrigo Hernández hubieran rechazado formar parte de la selección española sub-21 que después se proclamó Campeona de Europa en Italia.

En el noveno aniversario del Campeonato del Mundo de Sudáfrica 2010 logrado por España con Del Bosque como máximo responsable, Del Bosque, apartado de los banquillos lamentó las ausencias en el plantel de Luis De la Fuente del atacante del Real Madrid y del centrocampista del Atlético Madrid recientemente fichado por el Manchester City.



" Lo digo con dolor, que no hayan ido Asensio ni Rodri me parece un poco feo", señaló en Radio Marca Del Bosque, después de que ambos jugadores no fuesen convocados con la selección sub'21 para el Europeo de Italia y San Marino, de la que los chicos de De La Fuente salieron campeones y que calificó de "éxito" y "fantástico".



" Me ha sentado muy mal. No sé si tienen la culpa ellos, los clubes... No me ha gustado" repitió el ex seleccionador nacional. Además, apuntó que ir convocado en cualquier categoría debería de ser considerado como un premio.



" Representar a la selección española en cualquier categoría debe de ser algo que no se puede olvidar. Hay que ir de una manera correcta, con ganas y entusiasmo", aseveró Del Bosque.



Además, cuestionó que hubiese ocurrido en el caso de que ambos futbolistas hubiesen nacido en Cataluña.



" Si hubiesen sido catalanes, ¿os imagináis lo que hubiese pasado?", cuestionó el salmantino.



No obstante, con respecto a esto último, Del Bosque señaló que ellos pueden presumir de sus jugadores durante su etapa como seleccionador, ya que " independientemente donde hubiesen nacido, donde jugaran, todos tuvieron un comportamiento fantástico".



Con información de EFE

