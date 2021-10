Aunque el club azulgrana quiere manejar el asunto con suma tranquilidad y reserva, lo sucedido con Sergio Agüero en el duelo entre Barcelona y Alavés, el sábado en el Camp Nou, ha encendido las alarmas en el mundo del fútbol. Si bien la institución culé ha informado de un “malestar en el pecho”, lo del atacante argentino sería más serio y grave de lo que parece, con el regreso de una arritmia cardíaca que ya sufrió el ‘Kun’ a los 12 años de edad.

De acuerdo al diario ‘Sport’, el argentino ha sido sometido a pruebas que han dado como resultado un ritmo anómalo en la frecuencia cardíaca y se le va a realizar un estudio más profundo para encontrar las causas.

Pero el espisodio del sábado en el Camp Nou no sería nada nuevo para el ‘Kun’, pues según informa el diario español ‘El País’, el delantero ya sufrió una arritmia hace, aproximadamente, diez días.

Hay que tener en cuenta que actualmente los protocolos médicos y de seguridad con muy estrictos y una arritmia podría ser motivo de que el futbolista no pudiera jugar más si no se asegura que este episodio no volviera a producirse.

Desde luego, Agüero será baja a mitad de semana en el duelo frente al Dinamo Kiev por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

El argentino pudo debutar con la camiseta del Barça el pasado 17 de octubre ante el Valencia, regresando de una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha que no le había permitido saltar al verde en toda la temporada. Ante el Real Madrid, en su segundo partido como blaugrana, anotó su primer gol con su nuevo equipo.

Recordemos que el ‘Kun’ fue fichado en calidad de libre, tras de finalizar su contrato con Manchester City a mediados del 2021. A pesar de sus 33 años, la directiva del Barcelona optó por firmar un vínculo hasta el 30 de junio del 2023.

