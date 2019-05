¡Solo pesos pesados! Sergio Ramos quiere irse y en el Real Madrid ya le buscan un reemplazo [FOTOS]

Trece años de fidelidad al Real Madrid parece que no son razones suficientes para mantener en vida este matrimonio. Y es que el defensor español y capitán 'Merengue', Sergio Ramos , estaría dispuesto a abandonar el Santiago Bermabéu la próxima temporada, luego de haberse reunido con la cúpula del club.



Según informó el programa 'Jugones' de la Sexta, Ramos tuvo una reunión con Florentino Pérez , presidente del cuadro blanco, para pedirle que le abra las puertas del equipo y le de carta gratis de salida. Todo debido a que la posibilidad de llegar a China está activa. De llegar al fútbol asiático, el defensor se convertiría en uno de los mejores pagados del torneo.



Aduciendo un desgaste, en el sintonizado programa español hablaron del futuro de Sergio Ramos, el cual no está del todo claro, pero que lo ven lejos de Valdebebas. En el programa televisivo aseguran que la relación entre el jugador y el Real Madrid está desgastada "por gestos y comentarios dentro del club que no son plato de buen gusto para ningún futbolista".



Por ello, en esta nota te queremos mostrar una lista variada de posibles candidatos a suplir a Sergio Ramos en el Real Madrid, ante una eventual salida del jugador campeón del mundo con España en el 2010. La nómina está conformada por cracks con un perfil más o menos parecido al capitá 'Merengue'. ¿Quieres sabes quiénes son? No te pierdas esta galería que está buenaza.

