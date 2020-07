Tensión. Eso es lo que ha generado el último partido del Barcelona y la decisión de Quique Setién de hacer ingresar a Antoine Griezmann prácticamente con el duelo frente al Atlético de Madrid ya terminado. Y Diego Simeone, el entrenador con el que el francés alcanzó su mejor nivel, volvió a ser consultado por la situación del ‘Principito’ en la previa del choque ante el Mallorca, y esta vez le envió un mensaje al padre del jugador.

Aunque Simeone reiteró este jueves de nuevo y hasta en dos ocasiones el "sin palabras" con el que ya se refirió a este asunto en la conferencia de prensa postpartido, el técnico amplió su reflexión en una pregunta en la que se hacía referencia a un mensaje del padre de Griezmann en redes sociales donde decía que el técnico barcelonista Quique Setién "no tiene las llaves del camión".

“No conduzco ningún camión, conduzco un equipo de futbolistas que trabajan en un club muy importante como el Atlético, saben las responsabilidades, y en este equipo tres minutos son determinantes, perdimos una final de ‘Champions’ por tres minutos”, recordó, en referencia a la final perdida contra el Real Madrid en 2014 en Lisboa tras el empate de Sergio Ramos en el minuto 93.

Más allá de esa apreciación, el ‘Cholo’ no consintió más preguntas sobre el asunto Griezmann: “En estos momentos nos estamos jugando muchísimo en este final de temporada que nos queda y creo que ese punto hoy no es importante para nosotros”, zanjó.

Setién explicó su decisión

Luego del empate 2-2 entre Barcelona y Atlético de Madrid, el entrenador del conjunto azulgrana señaló que su intención no fue ‘humillar’ a Griezmann.

“A Griezmann le veo bien, pero no pueden jugar todos. Estaba la opción de no sacarlo, pero siempre piensas que al final un jugador así te puede hacer algo. Normalmente no hago cambios tan tarde. Sé que es duro. No le pediré disculpas, pero entiendo que se pueda sentir mal y yo también me siento mal por él porque es un gran futbolista y una gran persona”, argumentó Quique Setién.

