Star Plus transmite el Real Madrid vs. Elche (EN VIVO y EN DIRECTO / 10:15) se enfrentan por la jornada 22 de Liga Santander este domingo 23 de enero desde las 10:15 a.m. (hora peruana). Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por Depor.com. Ambos equipos se vieron las caras a mitad de semana por la Copa del Rey y el cuadro de Ancelotti salió victorioso.

El Real Madrid ha sobrevivido indemne a un brutal calendario de partidos y viajes mientras sus rivales tropezaban y buscará consolidar su dominio en la cima de LaLiga Santander con una victoria sobre el Elche el domingo. El cuadro blanco regresó de Arabia Saudita como campeón de la Supercopa de España tras vencer el domingo al Athletic de Bilbao (2-0) en la final y al Barcelona en semifinales.

¿A qué hora se enfrentan Real Madrid vs. Elche?

Perú: 10:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

México: 9:15 a.m.

Chile: 12:15 p.m.

Argentina: 12:15 p.m.

Uruguay: 12:15 p.m.

España: 4:15 p.m.

¿En donde ver el Real Madrid vs. Elche?

Perú: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Chile: Star Plus

Argentina: Star Plus

Uruguay: Star Plus

México: Blue to Go VideoEverywhere

España: Movistar +

A continuación, alcanzó los cuartos de final de la Copa del Rey tras remontar un gol en contra en la prórroga y vencer al Elche por 2-1 el jueves, con 10 hombres. El domingo se enfrentarán al mismo rival en liga, su cuarto partido en once días, en busca de ampliar su ventaja al frente de la tabla.

Los españoles Dani Carvajal -coronavirus-, Marco Asensio y Jesús Vallejo -lesiones musculares- y el hispano dominicano Mariano Díaz -molestias musculares- son las bajas para el técnico, cuya alineación está perfilada a la espera de saber dos horas antes quién ocupará la banda derecha en ataque.

A pesar de ello, el técnico italiano Carlo Ancelotti no tuvo sorpresas negativas en el último entrenamiento antes de recibir al Elche y recupera al meta belga Thibaut Courtois, al defensa brasileño Éder Militao y al delantero francés Karim Benzema respecto al duelo copero del último jueves frente al mismo rival.

El Elche acude a la cita sin presión ni angustia, tras enlazar dos victorias consecutivas en Liga, ante Espanyol y Villarreal, que le permiten disfrutar, además, de un margen de cinco puntos sobre el descenso, la máxima renta de la presente temporada tras la llegada al banquillo de un Francisco Rodríguez que ha revitalizado al equipo.

El conjunto ilicitano llega al Bernabéu, donde nunca ha podido ganar, en una situación precaria en cuanto a los efectivos. Además, la mayoría de los jugadores disponibles llegan fatigados tras el partido de Copa del Rey en el que se llegó a la prórroga, en la que a pesar de caer reforzó la confianza del grupo.

Real Madrid vs. Elche: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Hazard, Benzema y Vinicius.

Elche: Edgar Badía; Palacios, Gonzalo Verdú o Jonh, Diego Rodríguez, Mojica; Tete Morente, Gumbau, Raúl Guti, Fidel; Lucas Pérez y Pere Milla.





